Se largan las entradas para ver a “La Scaloneta”

Argentina y Perú, se verán las caras el 19 de noviembre en La Bombonera, y mañana, arrancan las ventas de entradas para la nueva fecha FIFA de Eliminatorias.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que mañana, desde las 14, saldrá a la venta las entradas para el partido de Argentina contra Perú, por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Este encuentro tendrá lugar en La Bombonera, el martes 19 a las 21 horas.



Los tickets podrán adquirirse por medio de la plataforma Deportick, como es habitual para los encuentros del equipo albiceleste, y los precios van desde 55.000 pesos para las tribunas generales hasta los 280.000 para los asientos preferenciales en las plateas.

La AFA comunicó que la venta exclusiva para los usuarios de la tarjeta American Express, arrancan a partir de ahora.



A su vez, el canje de los tickets se llevará a cabo desde el viernes 15 hasta el lunes 18 (menos el domingo 17) en las boleterías del Estadio Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán), de 9 a 15 hs.



Precios de las entradas:

· GENERAL: $55.000

· MENOR A Popular (hasta 10 años): $22.000

· PLATEA ALTA K: $95.000

· PLATEA ALTA (H-I-J-F-G): $145.000

· PLATEA BAJA “L”: $230.000

· PLATEA MEDIA: $240.000

· PREFERENCIAL: $280.000



Menores: A partir de 3 años abonan platea (completa).



· Discapacitados: Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.



Sin realizar este procedimiento, los hinchas no tendrán acceso el día del partido. Cabe destacar que La Bombonera abrirá sus puertas el martes 19 de noviembre a las 17 hs, y se recomienda llegar temprano para evitar filas y demoras.