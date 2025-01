Se levantó el lock-out patronal y mañana habrá colectivos

Las empresas de colectivos nucleadas en las distintas cámaras empresariales, informaron hace minutos que levantaron la medida de fuerza con la que venían presionando y amenazando al gobierno provincial si no les pagaban los subsidios adeudados.



Hoy por la mañana, a través de un comunicado, advierten que aún no recibieron el pago de las compensaciones tarifarias, que según el sector, “resultan imprescindibles para que las empresas puedan hacer frente al pago de los salarios de los choferes”.



“Las líneas de colectivos del AMBA, provinciales y comunales de la provincia de Buenos Aires no han cobrado aún las compensaciones tarifarias correspondientes al anticipo de enero 2025”, aseguraron en un comunicado conjunto la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), la Cámara del Transporte de la provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).



Por la tarde, hace unos minutos, la provincia depositó los fondos y las empresas desistieron del reclamo.