Se viene un final apasionante en la Liga Profesional

Racing y Boca son los dos equipos que podría dar la vuelta olímpica este fin de semana, e incluso podría haber un partido desempate si gana Huracán.

Se acerca el final del Torneo de la Liga Profesional 2022 que está más caliente que nunca, ya que “La Academia” derrotó a Lanús por 1 a 0 y se subió a la cima del Campeonato, a falta de una fecha para el final, hasta que mañana juegue Boca, el partido postergado ante Gimnasia y Esgrima de La Plata a partir de las 15 hs.

A continuación, repasaremos como se define la última fecha del Campeonato de la Liga Profesional que se jugará el domingo a partir de las 17 hs con los siguientes encuentros: Racing vs River, Boca vs Independiente y Patronato vs Huracán.

RACING (50 PUNTOS)

Si le gana al Millonario y Boca no suma más de cuatro puntos, se consagra campeón .

y no suma más de cuatro puntos, se consagra . Si empata con River y el “ Xeneize ” iguala sus dos partidos, también dará la vuelta olímpica .

y el “ ” iguala sus dos partidos, también dará . Si empata con River, y Boca gana uno de sus partidos: habrá desempate en 51 puntos.

BOCA (48 PUNTOS)

Si derrota a Gimnasia y Esgrima e Independiente , se consagra campeón

e , se consagra Si suma cuatro unidades , tiene que esperar que Racing empate o pierda ante River Plate para festejar en La Bombonera .

, tiene que esperar que empate o pierda ante para festejar en . Si suma tres puntos, necesita que Racing pierda con River. En caso de que la Academia empate, habrá desempate en 51 puntos.

HURACÁN (47 PUNTOS)

Ya sin chances de dar la vuelta olímpica, podría forzar un partido desempate si vence a Patronato, Racing cae ante River y Boca no suma más de dos puntos.

Cabe destacar que el reglamento de la LPF dice que, en caso de empate en el primer puesto, habrá un partido desempate. Si la igualdad en la cima se da entre dos equipos, el encuentro se juega en cancha neutral dentro de las 72 horas posteriores a la última fecha.

En ese duelo, si hay pardas en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario. De persistir la igualdad, penales.

Si el empate es entre más de dos equipos, cosa que puede suceder producto de los pocos puntos que separan al grupo de arriba, cada equipo jugará un partido con los otros con quienes empate la posición (triangular, cuadrangular, etc.), en canchas neutrales.

En este caso, serán encuentros de 90 minutos, sin alargue ni penales. En caso de persistir la igualdad, el campeón se definirá por diferencia de goles, y si sigue, por más goles a favor, solo con los convertidos en esta etapa definitoria.