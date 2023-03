Segundo Tevez, la historia de vida del padre de Carlitos y un emblema en Ciudadela

Carlos Tevez es considerado por much@s fanáticos del fútbol como uno de los profesionales más destacados que ha salido de la Argentina, a tal punto de que l@s hinchas de Boca Juniors lo apodaron como su último ídolo. No caben dudas de que la historia del apache trae aparejadas instancias de sacrificio, lucha y mucha dedicación, aunque también su familia tiene una relevancia central a la hora de pensar en la carrera que construyó. Segundo Tevez, el padre adoptivo del ex delantero, dio hasta lo que no tuvo poder ver a su hijo triunfar en las ligas más relevantes del planeta, por lo que es interesante contar algunos detalles más de su vida.

Segundo Raimundo Tevez nació y se crio en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Como buena parte de las personas que viven en el lugar, se ganó el plato de comida a fuerza de diferentes puestos de trabajo en el universo albañil. Más allá de los problemas económicas que transitó, no dudó ni un solo segundo en incorporar a Carlos a su familia.

A raíz de algunos conflictos con su madre biológica, este hombre tomó la determinación de criar a su sobrino y le dio un techo en el cual desarrollarse. Más allá de que su carrera como futbolista profesional comenzó cuando tan solo tenía 17 años, Segundo no tenía intenciones de que el famoso deje de estudiar, por lo que lo obligó a continuar en la escuela. Sin embargo, con el paso del tiempo, el deporte se volvió su pasión y lo acompañó en cada uno de los pasos que dio.

“Muchas veces pienso qué hubiera sido de mi vida sin ellos. Por eso remarco lo importantes que fueron para mí y me emociono cuando los nombro”, señaló Carlos Tevez en una de sus últimas conferencias de prensa en Boca Juniors, una vez que decidió colgar los botines de manera definitiva.

Los problemas de salud se agravaron para Segundo una vez llegada la pandemia del Covid-19 al país. En febrero del 2021 y con apenas 58 años, el padre adoptivo de Tevez falleció a causa de esta enfermedad que fue contraída luego de una cirugía de cuello. Este hecho lo marcó por completo al mediático.

La historia de Segundo y Carlos Tevez pudo haber sido la misma que la de miles de personas que transitan todos los días por Fuerte Apache. La falta de presencia del Estado se hace carne en el barrio Ejército de Los Andes y la única oportunidad de poder hacerle frente a la marginalidad, para much@s niñ@s, es el fútbol.