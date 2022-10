“Servicio meteorológico”: El nuevo poemario de la escritora conurbana Alba Murúa se presentará este miércoles

“Alba puede jugar a describir magistral y simplemente las sensaciones de soledad, de miedo expectante, de dolor agudo”, comenta la escritora Elizabeth Molver cuando se le consulta acerca del nuevo poemario de la colega Alba Murúa, ese “Servicio meteorológico” que se estará presentando por primera vez el miércoles 19 de octubre a las 19 en El Museo de la Lengua (Gral. Las Heras 2555, CABA).

Gestado en los tiempos más duros de la pandemia, “Servicio meteorológico” es un constante ir y venir entre los estados externos (ese clima desafiante) y los internos, donde se juegan la vida los sentimientos más oscuros y, a la vez, los más esperanzadores.

La Ciudad conversó con Alba Murúa acerca de la creación del nuevo poemario, su inminente presentación, las expectativas con este nuevo desafío literario y la dedicatoria realizada a sus colegas poetas, la ya mencionada Elizabeth Molver y a María Sueldo Müller, quienes “sostuvieron a la autora en la poesía durante el encierro”.

¿Cómo y cuándo surgió la idea de realizar el poemario “Servicio meteorológico”? ¿Por qué ese nombre? ¿Cuáles fueron las inspiraciones para crear los poemas que lo integran?

Durante los tiempos más duros de la pandemia me tocó ser una de las privilegiadas que estuvieron en su hogar: En mi caso, un departamento de dos ambientes con ventana a la calle. Vivo sola desde hace algunos años y la experiencia fue más desafiante de lo que quise admitir. Me embarqué, en principio, en varias actividades online y luego comencé a notar que me resistía a escribir.

Supongo que no quería admitir mi propia angustia, pero los poemas fueron apareciendo sin permiso y, poco a poco, advertí que tomaban forma, que eran un conjunto definido. De modo inexplicable, ya que salía muy poco a la calle, consultaba siempre el servicio meteorológico y, varias veces al día, observaba el cielo. De allí el título y muchas de las imágenes de este poemario.

¿Por qué decidiste realizarles la dedicatoria a las colegas Elizabeth Molver y María Sueldo Müller? ¿Qué significa la unión entre mujeres escritoras para vos?

Durante algún tiempo comencé y sostuve un club de lectura de autoras latinoamericanas debido a mi propia necesidad de conocer y leerlas más. La unión de mujeres que llevan adelante proyectos propios y personales es relativamente nueva para mí y surgió naturalmente de lo que aprendí y sigo aprendiendo de las generaciones más jóvenes.

Hay una fuerza poderosa entre mujeres que confían entre sí: Lo sé por una larga amistad de treinta años con tres mujeres maravillosas. Y, también, por esta cofradía que un amigo en común denominó “Las tres M”, es decir, Elizabeth, María y quien les habla.

Durante el 2020 y parte del 2021, concretamos un sueño: Un ciclo creado y coordinado por nosotras, que llamamos “La Dicha” y cuyo registro quedó subido en YouTube, porque tuvo que ser virtual. Somos las tres muy diferentes y les llevo varios años a ambas, pero me han enseñado y enseñan muchísimo, son una cálida fuente de aliento y confianza, las quiero y admiro. De algún modo, me sostuvieron en la poesía durante el encierro: La dedicatoria es pura justicia.

“Llega por fin este nuevo libro de Alba Murúa. Esperado, amasado con tiempo y palabras justas. Libro que recorre cuatro estados del clima: despejado, nuboso, lluvias y tormentas. Aunque sabemos que detrás de esos títulos hay más y más. Comienza con una tapa que invita. Un arte de tapa que tiene belleza, colores, ganas de tocar esa textura que parece que se escapa del libro, por lo sugerente. Un prólogo exquisito de la poeta y editora María Belén Aguirre abren el poemario y nos meten de lleno en esas nubes o en ese sol que sabemos no es pleno, nunca es pleno en la poesía, porque siempre hay unos chaparrones, unas pequeñas tempestades que nos sacuden y abrazan desde lejos o cerca. Alba puede jugar a describir magistral y simplemente las sensaciones de soledad, de miedo expectante, de dolor agudo.” La escritora Elizabeth Molver acerca del nuevo poemario de la colega Alba Murúa, “Servicio meteorológico”.

¿Qué podés adelantarnos de la presentación de Servicio meteorológico el 19 de octubre?

La presentación será en el Museo del Libro y de la Lengua “Horacio González” (que depende de la Biblioteca Nacional y está ubicado junto a la misma, en Avda. Gral Las Heras 2555, ciudad de Buenos Aires) en el Auditorio David Viñas, el miércoles 19 de octubre a las 19 hs. Me presentarán lxs responsables de la edición, además de talentosxs poetas: María Belén Aguirre y Andrés Kischner. También tendremos música a cargo de Agostina Zito. Por cierto, la entrada es libre y gratuita.

Habrá otras presentaciones, así que quienes estén interesadxs en que nos veamos personalmente y conversemos, pueden contactar conmigo mediante las redes.

¿Qué crees que se encontrarán lxs lectores al leer tu nuevo poemario?

Espero que lxs que ya me conocen encuentren ciertas marcas que gustan en mi poesía, pero además puedan descubrir algo nuevo. En el caso de quienes me lean por primera vez, en especial lxs que han pasado tiempo encerradxs o han sufrido pérdidas durante esos duros días, espero que se sientan en parte reflejadxs y, de algún modo, comprendidxs.