Trabajoso triunfo de La Scaloneta en New Jersey

Con gol de Lautaro Martínez, Argentina derrotó a Chile por 1 a 0 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América. El sábado enfrenta a Perú.



En el Estadio Metlife Stadium de New Jersey, se disputó la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, entre el elenco albiceleste, que venía de ganar en el debut ante Canadá, y el conjunto “chileno”, en un encuentro de dientes apretados.



En el inicio del partido, ambos equipos tomaron una postura de precaución y estudio del rival, pero, con el correr de los minutos, Argentina tomó el control de los hilos del juego, aunque no logró tener la profundidad necesaria para inquietar al arquero rival.



No obstante, Chile apostó a un cerrojo defensivo de alta magnitud, en el que apeló a utilizar a sus jugadores en su lado del campo y así cortar los circuitos del conjunto "albiceleste", que tampoco logró desentonar con Lionel Messi.



Sobre el cierre de la primera parte, se vio lo mejor de la Selección Argentina, ya que la astucia de Nicolás González para desbordar y los destellos del capitán argentino, permitieron corromper la ardua defensa chilena, pero el palo le negó el gol a Messi y la mala fortuna privó de que Erick Pulgar convirtiese en contra de su propia valla.



En el segundo tiempo, los dirigidos por Lionel Scaloni fue más aguerrido y contó con varias chances para romper el cero. A los 49 minutos, Nahuel Molina apareció por el sector derecho del ataque, entró al área y sacó un remate que fue despejado por el arquero Claudio Bravo.



Unos minutos más tarde, Nicolás González recibió en el borde del área, eludió a su marcador y sacó un potente disparo que despejó Bravo y luego pegó en el travesaño.

Con el pasar de los minutos, el equipo de Ricardo Gareca se animó, presionó la salida del elenco argentino e inquietó en dos ocasiones a Emiliano "Dibu" Martínez, quien contuvo ambos remates.



En el cierre del encuentro, Argentina logró el tan ansiado tanto de la victoria. Tras un tiro de esquina de Lionel Messi y una serie de despejes, la pelota le quedó a Lautaro Martínez, quien definió de primera y puso el gol agónico a falta de dos minutos para el final del partido.

Aunque hubo cierto suspenso por una revisión del VAR, el árbitro uruguayo Andrés Matonte convalidó el tanto y desató la euforia de la hinchada argentina.



El actual delantero del Inter pudo haber sentenciado el match con su doblete, pero una rápida salida de Claudio Bravo le quitó esa chance.



De esta manera, Argentina, vigente campeón de la Copa América, Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, logró su segunda victoria en el torneo y lidera su zona con seis unidades, dado que se clasificó a los cuartos de final.



Este sábado cerrará la fase de grupos enfrentándose a Perú, a las 21 hs, en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami.