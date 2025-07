El sueño de Sierra se terminó en Londres

Solana Sierra, la tenista marplatense, cayó en octavos de final de Wimbledon tras perder contra la alemana Laura Siegemund por 3-6 y 2-6, y pese a la derrota, fue ovacionada por toda la Catedral del Tenis.



La argentina Solana Sierra no pudo hacer historia y cayó en dos sets por los octavos de final de Wimbledon 2025, dejando una buena imagen para el tenis argentino.



El match tuvo que ser detenido en dos ocasiones debido a la intensa lluvia que cayó sobre Londres, lo que afectó el estado del campo de juego de la Cancha 2 y frenó el empuje que tenía la nacida en Mar del Plata.



El partido comenzó con paridad, pero apenas se habían disputado cuatro puntos cuando la lluvia obligó a suspender el juego por una hora.



Al regreso, ambas jugadoras intercambiaron quiebres en los primeros juegos, con Solana mostrando agresividad desde la devolución.



No obstante, en el 3-3, una serie de errores no forzados de la argentina le permitieron a Siegemund tomar el control del set.



La alemana quebró y luego confirmó con su servicio, cerrando el set parcial por 6-3 tras otro quiebre en el noveno juego. La segunda manga también comenzó con una interrupción por lluvia, esta vez cuando Sierra sacaba 0-1.

Tras la reanudación, Siegemund mantuvo su nivel y aprovechó las imprecisiones de su rival para quebrar nuevamente.



Con un juego sólido y sin fisuras, la alemana se adelantó 4-1 y no soltó la ventaja. Sierra intentó reaccionar, pero los errores persistieron y Siegemund selló el triunfo por 6-2.



La marplatense había caído en la tercera ronda de la clasificación, quedando al margen del cuadro principal.



Pero la fortuna, y su constancia, le ofrecieron una nueva oportunidad: tras la baja de una jugadora ya sorteada, fue convocada a último momento para enfrentar a la australiana Olivia Gadecki (103 del ranking) en primera ronda. El debut fue arrollador: triunfo por 6-2 y 7-6 (8) en una hora y 48 minutos.



Dos días después, hubo otro batacazo: venció a la británica Katie Boulter, número 43 del mundo, por 6-7 (9), 6-2 y 6-1, en una de las canchas principales y frente a más de 11 mil personas.



Y en tercera ronda, confirmó su gran momento al vencer a la española Cristina Bucsa con parciales de 7-5, 1-6 y 6-1.



Así, se convirtió en la primera jugadora en la Era Abierta que alcanzó los octavos de Wimbledon tras haber ingresado como perdedora afortunada.

Su histórica participación generó mucho revuelo, quedando en la historia como la única en llegar a octavos de final siendo lucky loser, por lo que el museo de Wimbledon recibirá una de sus raqueta y la indumentaria que utilizó ayer, para permanecer eternamente en el archivo de la historia del Grand Slam inglés.