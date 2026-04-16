Ituzaingó: agenda cultual del fin de semana
Diario La Ciudad
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Propuestas culturales y recreativas organizadas en distintos puntos de la ciudad que se realizarán este fin de semana. La entrada es libre y gratuita y las actividades al aire libre se suspenden por lluvia.
Sábado, 18 de abril:
- 15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Patio folclórico
- 17 a 19 hs - Plaza Fuerza Aérea (Posta de Pardo y Colombia)
Recreación y Cultura en la Plaza de tu Barrio.
- 18 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893)
Presentación del libro: “Rosa de los Vientos” de Luz Moreno
- 19 hs - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)
Inauguración muestra de pintura “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni
Domingo, 19 de abril:
- 15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Baldosón de Tango
Feria Club Artesanal
Gastronomía, artesanías, música y más.
Sábado 18 de abril, de 12:00 a 24:00.
Domingo 19/04 - 12 a 23 hs
Barrio Procrear (El Tirador 549)
Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán abiertas las siguientes exposiciones artísticas:
- Muestra de esculturas: “Buscando armonía desde el caos” de Enrique Puglia, Rosa Reviello y Hugo Sciaini - Galería Municipal de Arte (Soler 217)
- "Etiquetas" de Nora Barenghi - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler)
(+) Más información: Llamando al 2120-1872 (Secretaría de Cultura y Educación) o en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).
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