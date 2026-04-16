Ituzaingó: agenda cultual del fin de semana

Propuestas culturales y recreativas organizadas en distintos puntos de la ciudad que se realizarán este fin de semana. La entrada es libre y gratuita y las actividades al aire libre se suspenden por lluvia.

Sábado, 18 de abril:

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Patio folclórico

17 a 19 hs - Plaza Fuerza Aérea (Posta de Pardo y Colombia)

Recreación y Cultura en la Plaza de tu Barrio.

18 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893)

Presentación del libro: “Rosa de los Vientos” de Luz Moreno

19 hs - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)

Inauguración muestra de pintura “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni

Domingo, 19 de abril:

15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

Baldosón de Tango

Feria Club Artesanal

Gastronomía, artesanías, música y más.

Sábado 18 de abril, de 12:00 a 24:00.

Domingo 19/04 - 12 a 23 hs

Barrio Procrear (El Tirador 549)





Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán abiertas las siguientes exposiciones artísticas:

Muestra de esculturas: “Buscando armonía desde el caos” de Enrique Puglia, Rosa Reviello y Hugo Sciaini - Galería Municipal de Arte (Soler 217)





"Etiquetas" de Nora Barenghi - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler)





(+) Más información: Llamando al 2120-1872 (Secretaría de Cultura y Educación) o en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).