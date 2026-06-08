Ituzaingó: Sergio "Checho" Batista brindará una charla sobre fútbol y liderazgo

El partido de Ituzaingó recibirá este lunes a una de las figuras más destacadas de la historia del fútbol argentino. Sergio "Checho" Batista, campeón del mundo con la Selección Argentina en México '86 y ex entrenador del combinado nacional, brindará una charla abierta y gratuita sobre fútbol, liderazgo y trabajo en equipo.



La actividad se desarrollará a partir de las 17:30hs en el predio ubicado en Brandsen y Pringles, y está pensada como un espacio de encuentro para vecinos, deportistas y amantes del fútbol que quieran conocer de cerca las experiencias de uno de los protagonistas de una de las páginas más gloriosas del deporte argentino.





Durante la jornada, Batista compartirá anécdotas de su carrera profesional, recuerdos de los mundiales que disputó con la camiseta albiceleste y reflexiones vinculadas al deporte, el trabajo en equipo, la disciplina y el liderazgo. La propuesta permitirá además dialogar con una figura que atravesó distintas etapas del fútbol argentino, tanto dentro como fuera de las canchas.

Una charla entre títulos, anécdotas y reflexiones





Nacido en Buenos Aires el 9 de noviembre de 1962, el "Checho" surgió futbolísticamente en Argentinos Juniors, donde debutó en primera división en 1981. Su consolidación llegó durante la década de los ochenta, cuando se transformó en una pieza clave del mediocampo argentino.



Su mayor despliegue futbolístico se produjo en el Mundial de México '86, torneo en el que disputó los siete encuentros y levantó la Copa del Mundo junto a Diego Armando Maradona y el resto de aquel equipo que quedó grabado para siempre en la memoria de los argentinos. Cuatro años después volvió a vestir la camiseta nacional en Italia '90 , certamen en el que Argentina alcanzó el subcampeonato.



Tras su retiro como jugador, inició una extensa carrera como entrenador. Entre sus principales logros se destacan el ascenso de Argentinos Juniors a la máxima categoría y la obtención de la medalla de oro con la Selección Argentina en los JJ.OO de Pekín 2008. Además, dirigió al seleccionado mayor entre 2010 y 2011 y también desarrolló una amplia trayectoria internacional en clubes y selecciones de Asia y Medio Oriente.