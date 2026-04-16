Ituzaingó: la comunidad educativa de la Primaria N° 1 pide clases virtuales por una invasión de ratas en el colegio

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°1 "Bartolomé Mitre", ubicada en Las Heras 210, se encuentra en estado de alerta. Un nutrido grupo de padres presentó este jueves una denuncia formal ante el Consejo Escolar de Ituzaingó y la Defensoría del Pueblo, exigiendo la suspensión de clases presenciales. La medida surge tras el hallazgo recurrente de roedores muertos en aulas y pasillos, lo que ha encendido las alarmas por un posible brote de Hantavirus en el establecimiento.



Aunque el municipio ya ha desratizado varias veces a través de zoonosis, los padres insisten en que los roedores siguen apareciendo en el colegio. "Desratizaron el viernes, y el lunes hubo una limpieza general sin clases" aseguraron desde el colegio.



El conflicto se originó a fines del año pasado, y los padres lo vinculan con las obras de infraestructura en la Plaza 20 de Febrero, situada frente al colegio. Según los denunciantes, la remoción de suelos para la construcción de un estacionamiento subterráneo provocó el desplazamiento de las plagas hacia las instituciones educativas de la zona.

algunas imágenes del interior del colegio

Un foco infeccioso que se expande

La problemática no afecta únicamente a la Escuela N°1. La denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo indica que la presencia de ratas se ha extendido a toda la manzana, alcanzando a la Escuela Secundaria N°13, la Técnica N°1, AUPI y el colegio San Judas Tadeo. A pesar de que se realizaron jornadas de desratización previas, aun hoy hay roedores.

"La permanencia de menores en el edificio representa un peligro de muerte y una responsabilidad civil y penal para las autoridades", dicta el comunicado de los padres.

Amparados en la Ley de Educación Nacional (N° 26.206), que tras la pandemia permite la educación a distancia en casos excepcionales de emergencia sanitaria, las familias exigen tres puntos clave:



Clases virtuales inmediatas para garantizar el derecho a la educación sin riesgo de contagio.



Intervención técnica municipal para bloquear el ingreso de plagas desde la obra de la plaza.



Certificado de aptitud sanitaria emitido por profesionales competentes tras una desinfección integral.



Hasta el momento, las autoridades del Consejo Escolar no han emitido una respuesta oficial sobre el cierre preventivo del edificio, mientras la preocupación crece entre los vecinos por la falta de un protocolo de bioseguridad ante una plaga que, según registros fotográficos adjuntos a la causa, ya es considerada "masiva".