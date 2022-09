Triunfazo de Ituzaingó para seguir soñando con el ascenso

El CAI derrotó a Comunicaciones por 2 a 1 con doblete de Matías Sandoval y abrochó su clasificación al reducido por un lugar en la Primera Nacional. La próxima fecha, visitará a Lomas.

En una tarde-noche soleada casi primaveral, se enfrentaron por la fecha 13 de la Primera B Metropolitana, cara a cara, el León, y el “Cartero”, el ganador del Torneo Apertura, en un partido donde el Verde necesitaba recuperarse luego de la caída ante Cañuelas, el sábado pasado, y el resultado dio positivo.

En la primera parte, el encuentro fue muy disputado, con un Ituzaingó siendo el protagonista principal del partido, teniendo varias chances para romper la paridad, sin embargo la visita emparejó las acciones, pero no fue efectivo a la hora de definir, y los goles dijeron ausente en el primer tiempo.

Sin embargo, en el segundo tiempo, el CAI fue decidido a buscar el triunfo y pudo quebrar el cero, a los 26 minutos, en una jugada memorable de Matías Sandoval, encaró para definir, remató desde afuera del área donde el arquero de Comunicaciones, Julián Kadijevic, no la pudo atrapar, y puso el 1 a 0 parcial.

Luego, a los 35 minutos, el partido se detuvo diez minutos tras la ausencia de la ambulancia, después un fuerte choque de cabezas entre Ezequiel Abal y Mariano Pieres, donde el jugador de “Comu” fue derivado al Instituto de Haedo.

Apenas se reanudó el encuentro, de un lateral, el autor del primer gol, la aguantó con el pecho y definió de manera magistral para poner el 2 a 0.

El descuento de Sergio Sosa para Comunicaciones fue para la estadística.

Final y locura en el Estadio Carlos Sacaan, donde el conjunto ituzainguense se quedó con un triunfazo para asegurar su clasificación al reducido, con destino a Primera Nacional.

Con este resultado, el León quedó tercero en el Torneo Clausura con 21 puntos, a cuatro del único líder, Colegiales con 25 unidades, ya que ganó su encuentro ante UAI Urquiza por 3 a 0, mientras que en la Tabla General quedó segundo con 49 porotos, a tres puntos del “Tricolor” de Munro.

En la próxima fecha, los dirigidos por Matías De Cicco irán hacia Lomas de Zamora, para enfrentarse ante Los Andes, rival que pelea por no descender a la Primera C, el lunes 12 de septiembre a las 15 hs, dado que Ituzaingó quedará libre en la fecha 15, y necesitará una victoria para quedar como único puntero de la Primera B Metropolitana, dependiendo de lo que pase entre Colegiales vs Villa San Carlos, partido que se jugará el fin de semana que viene.

Síntesis:

Ituzaingó (2): Tomás Figueroa; Nicolás Agorreca, Emmanuel Mantovani, Luciano Nebot, Fernando Duré; Santiago Piersigilli, Pablo Despósito, Rodrigo Soria; Jonathan Maza, Nicolás Lugli y Javier Arias.

Suplentes: Matías Blengio, Leonel Córdoba, Fernando López, Ezequiel Abal, Lucas López Iglesias, Alan Sotelo, Matías Sandoval.

DT: Matías De Cicco

Comunicaciones (1): Julián Kadijevic; Mariano Pieres, Lucas Banegas, Ramiro Ríos, Tobías Bovone; Diego Casoppero, Lucas Giménez, René Lima, Emiliano Trovento; Jorge Ferrero y Sergio Sosa.

Suplentes: Marcos Jara, Jerónimo Ávalos, Mauro Miraglia, Enzo Ybañez, Tomás Friesel, Guido Dal Casón, Edilson Giménez.

DT: Germán Cavallieri

Goles: 71′ Matías Sandoval (ITU), 90′ Matías Sandoval (ITU), 90′(+4) Sergio Sosa (COM)

Cambios: 57′ Edilson Giménez x René Lima (COM), 63′ Matías Sandoval x Javier Arias (ITU), 63′ Ezequiel Abal x Jonathan Maza (ITU), 69′ Mauro Miraglia x Diego Casoppero (COM), 78′ Enzo Ybañez x Mariano Pieres (COM), 78′ Leonel Córdoba x Rodrigo Soria (ITU), 90′(+3) Fernando López x Pablo Despósito (ITU), 90′(+3) Alan Sotelo x Nicolás Lugli (ITU)

Amonestados: Mauro Miraglia (COM), Lucas Giménez (COM), Jorge Ferrero (COM)

Árbitro: Martín Gonaldi (MAL)

Estadio: Carlos Sacaan (ITUZAINGÓ)

Fotos: Prensa Club Atlético Ituzaingó

Video: Vamos Los Verdes