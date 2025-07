La historia de la autonomía de Ituzaingó

La autonomía de Ituzaingó no fue un hecho fortuito, sino el resultado de una lucha vecinal que se extendió durante casi medio siglo. Su historia comenzó en 1947, cuando el Dr. Idélico Gelpi encabezó la primera gestión para que la ciudad se constituyera como municipio independiente. Aunque aquella iniciativa no prosperó por la oposición del poder político de Morón, sembró una semilla que no tardaría en germinar.





Durante las décadas de 1950 y 1960, nuevos intentos liderados por Jorge Galtié y Eduardo Firpo mantuvieron viva la aspiración independentista, aunque tampoco lograron su cometido. Recién en 1983, con la llegada de la democracia y el anuncio del gobernador Alejandro Armendáriz de dividir los municipios sobredimensionados del conurbano, la idea recobró fuerza.





Ese año, un grupo de vecinos creó la Comisión Pro Autonomía de la Ciudad de Ituzaingó, bajo la presidencia de Argentino Sanzone. El 23 de marzo de 1984 se realizó el primer acto público en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, con el respaldo de más de cinco mil firmas que se duplicaron en los meses siguientes. Así nació formalmente la Asociación Pro Autonomía de Ituzaingó (A.P.A.I.), que durante más de una década trabajó de forma sostenida para alcanzar su objetivo.

La institución se sostuvo con el aporte de más de 400 socios y la publicación mensual de un boletín. Contó con sedes itinerantes y el respaldo de instituciones como el Club Fragio, UCIADI y el Banco Credicoop. Desde su inicio, A.P.A.I. se mantuvo apartidaria, apoyándose en valores como el esfuerzo, la honestidad y el compromiso ciudadano.





En 1989 se presentó el primer proyecto legislativo formal, elaborado por el diputado Julio Asseff, pero sin éxito. No obstante, l@s vecin@s no bajaron los brazos. A partir de 1993, con la creación del programa Génesis 2000 impulsado por el gobernador Eduardo Duhalde, el reclamo autonomista volvió al centro del debate político.





A.P.A.I. trabajó en la elaboración de informes sobre la actividad económica, educativa y sanitaria de Ituzaingó para justificar su viabilidad como municipio. También promovió reuniones con otros movimientos autonomistas del conurbano y coordinó acciones conjuntas. El presidente de la entidad, Eduardo Espíndola, fue designado como coordinador de este frente regional.





Finalmente, en la madrugada del 29 de diciembre de 1994, la Legislatura bonaerense aprobó la creación del Partido de Ituzaingó, delimitado por calles como Santa Rosa, Prudán y Acevedo, entre otras. El sueño, entonces, se convirtió en realidad.





El 11 de diciembre de 1995 asumieron las primeras autoridades municipales del nuevo distrito. Pocos días después, en asamblea extraordinaria, A.P.A.I. se disolvió al considerar cumplida su misión histórica. Como acto final, donaron todos sus bienes y fondos al Hospital Municipal de Ituzaingó, símbolo de su compromiso con el bien común.La autonomía de Ituzaingó es una historia de lucha cívica, de perseverancia vecinal y de amor por el territorio. Una gesta que hoy sigue siendo ejemplo de participación democrática y organización comunitaria.