Triunfazo del GEI en Ramos Mejía

El Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó derrotó al dueño de casa por 95 a 71 y afirmó su buen momento en la Liga Federal 2023. El próximo rival será River Plate.

En el Estadio Estudiantil Porteño, se enfrentaron por el partido postergado de la fecha 1, el local y el elenco ituzainguense, que vino de derrotar en su estadio a Ateneo de Versailles, en el debut del GEI.

Primer cuarto: El encuentro fue entretenido ya que Estudiantil Porteño se puso en ventaja por 8-5, luego los dirigidos por Gastón Peveri reaccionaron rápido y se puso arriba por siete puntos ante el campeón de la Copa Metropolitana 2022. Sin embargo, el dueño de casa emparejó las acciones, pero no pudo remontar el tanteador, y así el GEI se llevó la primera manga por 30 a 24.

Segundo cuarto: En la segunda parte, el Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó siguió manejando las acciones del partido, dominando a su rival convirtiendo tiros de dobles y triples de manera sensacional, y eso permitió que los jugadores ituzainguense estuviesen finos en la definición, y se quedó con el marcador de 56 a 41.

Tercer cuarto: En el tercer período, fue un calco de lo que pasó en la segunda parte. El visitante no se dio por vencido y empezó a adueñarse del partido con una excelente performance del equipo del Oeste que de a poco fue a sentenciar las cosas, y el tercer cuarto se cerró con el resultado de 77-66.

Cuarto periodo: Llegando al último cuarto, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó salió en busca de cerrar el partido en una brillante noche donde dominó el match de principio a fin, y el resultado quedó demostrado en el tanteador, donde fue victoria del GEI por 71 a 95.

En cuanto a las figuras que se han destacado en la noche del miércoles, fueron los siguientes: Lucas Orsino, con 24 puntos, seguido por Alejandro Esquivel Alpirez con 17 puntos, Bautista Menna con 14, Francisco Torres, con 12 y Marcelo Weiter, con 10 porotos.

De esta manera, el GEI cosechó su segunda victoria en la Liga Federal 2023, luego de haber arrancado con una victoria ante Ateneo, en el Estadio Dr. Armando Milano y quedó puntero junto a Pedro Echague, con 4 puntos.

El próximo rival para el GEI será ante Villa Mitre, el miércoles 15 de febrero a partir de las 20:30 hs, por la cuarta fecha de la Liga Federal 2023.

¿EN QUE ZONA SE ENCUENTRA EL GEI Y COMO ES EL FORMATO DE LA LIGA FEDERAL 2023?

El Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó se encuentra en la División Metropolitana 1, junto a Independiente, River Plate, Estudiantil Porteño, Midland, Hebraica, Villa Mitre, Racing Club, Ateneo Popular Versalles y Pedro Echague.

El formato de disputa en la División Metropolitana es el siguiente: los 20 equipos jugarán ida y vuelta dentro de cada zona (total de 18 partidos por club). Será un sistema similar al de la conferencia Sudeste. Del 7° al 10° de cada grupo disputan play-in a un partido.

Los dos ganadores ingresan a playoffs con los seis mejores (1° vs. ganador del play-in, 2° vs. ganador del play-in, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°).

También será con formato 1-2 y ventaja para el mejor ubicado. Los cuatro finalistas de cada zona jugarán otra instancia de playoffs con el mismo sistema de 1-2 y localía según las posiciones en fase regular. Será 1° vs. 4° y 2° vs. 3°, cruzados entre las dos zonas.

Los cuatro ganadores se ordenarán según sus posiciones en la tabla de la primera ronda y comenzarán la etapa de playoffs inter conferencia.