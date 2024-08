Un aumento de colectivo escondido por el gobierno sale a la luz y afecta a 2 millones de usuarios

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, advirtieron que con la última medida del presidente Javier Milei, se verán afectados el 61 por ciento de las y los usuarios del colectivo en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). En concreto, fue el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, quién dio detalles de las consecuencias de un nuevo ajuste de la administración nacional mediante la supresión del Boleto Integrado y un aumento encubierto para 1.830.000 personas.



"Los datos de SUBE nos dicen que hay 3 millones de tarjetas registradas, que realizan 9 millones de operaciones diarias. Son las y los bonaerenses que toman un colectivo para salir del barrio, llegar a la ruta o a la estación y ahí se toman otro para acercarse a sus trabajo. Eso cuando hablamos del segundo cordón del AMBA, porque en el tercero suman otro colectivo más", explicó el Ministro bonaerense.



Así, puntualizó: "El 61 por ciento de las y los usuarios utiliza el Boleto Integrado, es más de 1.830.000 personas que se mueven todos los días para trabajar o estudiar. Estamos hablando de quienes hacen crecer el PBI, nadie que use el Boleto Integrado anda de paseo".



"Milei le está aumentando la tarifa a casi dos millones de laburantes, si avanzan con esto desde el 1 de septiembre los que usan dos colectivos de ida y dos de vuelta van a pagar 25 por ciento más caro, los que usan tres para ir y tres para volver, 40 por ciento más. Es un aumento descarado y encubierto contra los bonaerenses", disparó D'Onofrio.



Vale recordar que, el Boleto Integrado fue lanzado por Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de Mauricio Macri, en los primeros días de 2018. "Ahora nos venimos a enterar que el Gabinete de Macri estaba tomado por comunistas parece", ironizó el funcionario bonaerense.



Para cerrar, D'Onofrio subrayó: "Este aumento encubierto de Milei no tiene ningún fundamento, es ilegal. El Gobierno nacional cuenta con las partidas presupuestarias por ley para cumplirlo, si no se retractan iremos a la Corte".

