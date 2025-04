Un influencer destacó a un café de Ituzaingó por tener la mejor torta de pistacho

Hace algunas horas, a través de las redes sociales, se viralizó un video del reconocido comediante @nicomereles, conocido por invitar a personas al azar a degustar productos en bares y restaurantes de distintas ciudades. En esta oportunidad, su recorrido lo llevó hasta Ituzaingó, donde visitó Zoo Life Café, ubicado en Zufriategui al 700.





Durante su visita, Nico propuso su ya tradicional dinámica de invitar a un transeúnte a compartir una experiencia gastronómica. La elegida fue Ariana, una vecina de la zona que, aunque al principio se mostró reacia a participar, finalmente se animó a vivir esta propuesta única. Lo que comenzó como una invitación casual terminó transformándose en una verdadera celebración de sabores.





El recorrido gastronómico arrancó con un producto que captó la atención de ambos: un sándwich en pan de chipá, una combinación original que destacó por su sabor y textura. Luego, siguieron con un bagel con huevo y bacon, que rápidamente les recordó a una hamburguesa por su contundencia y delicioso equilibrio de ingredientes.

Pero el momento más esperado no tardó en llegar. Cuando apareció en la mesa la torta de pistacho, tanto Nico como Ariana coincidieron en que estaban ante una verdadera joya. El influencer no dudó en señalar que esta creación dejó "la vara muy alta" para todo lo que vendría después. La combinación de la textura suave, el sabor auténtico a pistacho y la presentación impecable convirtió a esta torta en la estrella de la jornada.





La degustación continuó con otros clásicos de la pastelería de Zoo Life Café: una torta balcarce y una cheesecake de frutos rojos, ambas elogiadas por su frescura y balance de sabores. Sin embargo, la sorpresa final llegó de la mano de los muffins. En particular, el muffin de Red Velvet se llevó los aplausos: esponjoso, sabroso y con un color vibrante que lo hacía aún más tentador.





Al finalizar la grabación, Ariana no solo agradeció a Nico por la experiencia, sino que también destacó la calidad excepcional de los productos del café. La visita de @nicomereles y el impacto de su video volvieron a poner a Zoo Life Café en el centro de la escena gastronómica de Ituzaingó, confirmándolo como un imperdible para los amantes del buen café y la pastelería artesanal. Así, una tarde cualquiera en el oeste del conurbano se convirtió, gracias a un encuentro espontáneo, en una celebración del sabor y de las pequeñas grandes joyas que esconde Ituzaingó.