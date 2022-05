Un nuevo escándalo compromete al partido de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

En los últimos tiempos, el nombre de Javier Milei comenzó a acaparar la escena política nacional. De acuerdo con varias encuestas, el economista aparece como uno de los principales exponentes de la oposición y se establece como un hueso duro de roer para Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales de 2023. No obstante, los escándalos a su alrededor están a la orden del día. Varios integrantes del Partido Libertario de la provincia de Buenos Aires fueron denunciados frente a la justicia electoral por algunas irregularidades que van desde la confección de fichas de adhesión apócrifas hasta la falsificación de firmas a la hora de confeccionar esta agrupación.

Beatriz Silvana Prino fue la encargada de presentar esta denuncia y expuso los nombres de Nicolás Mario Emma y Bruno Leandro Galleni como los encargados de programar este falsificación, seguidos de cerca por el presidente del Partido Libertario bonaerense Lucas Gazzotti, el vice Juan Facundo Dominoni, Alejandro Antonio Calandra Bogaz y Sergio Miguel Palahy Sosa.

De acuerdo a lo expuesto por esta mujer, que fue expulsada de la agrupación, se habría utilizado fichas de adhesión de alrededor de 600 personas ya fallecidas a la hora de conformar el Partido Libertario en la provincia de Buenos Aires, lo que marca a las claras una infracción en la reglamentación establecida para este tipo organizaciones políticas.

El Partido Libertario respondió a las acusaciones

Hace algunos días, Lucas Gazzotti, presidente de esta agrupación y uno de los apuntados por parte de Beatriz Silvana Prino, brindó una entrevista al diario Perfil en el cual se defendió de todas las serias acusaciones en las cuales se ve involucrado frente a la mirada de la justicia electoral.

“Prefiero resguardarme hasta que se expida la justicia, la cual no dudo en que fallará a nuestro favor. Si nosotros hubiéramos presentado fichas de afiliación truchas, ya tendríamos partido hace rato, y no estaríamos todavía juntando adhesiones, no porque seamos pocos, sino porque tenemos que corroborar bien a cada afiliado, debido a las operaciones que estamos recibiendo, creo yo, por parte del larretismo”, reconoció.

Se aproximan tiempos de elecciones a lo largo y ancho del país y l@s candidat@s empiezan a planificar sus campañas. Mientras que Javier Milei da muestras de sobra de querer ocupar el sillón de Rivadavia, deberá dar una serie de respuestas frente a diferentes denuncias que lo comprometen tanto a él como al resto de sus compañer@s.