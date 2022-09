“Una fogata hablaba de nuestros corazones”: El nuevo poemario de Inés Púrpura

“Quería que el poemario fuera algo que me permitiera salir de los lugares cómodos que yo tengo dentro de mi escritura, salir de la zona de confort, tocar otros temas, otros lenguajes” sostiene Inés Púrpura respecto de “Una fogata hablaba de nuestros corazones” su nuevo poemario editado por Santos Locos Poesía que se presentará este domingo 4 de septiembre a las 17 en La Libre (Chacabuco 917, San Telmo).

La Ciudad conversó con el escritor oriundo de Merlo acerca del trabajo de los poemas, la importancia de escribir en comunidad y el desafío que implicó realizar “Una fogata hablaba de nuestros corazones”.

¿Cómo surgió la idea de este nuevo poemario?

El poemario comenzó a surgir a partir de mi participación en el taller literario de Celeste Diéguez, entre finales del 2020 y principios del 2021. Ese fue como el “golpe de horno”. Fue un espacio realmente necesario para mí, porque estábamos en las primeras fases de la pandemia y yo, en ese momento, trabajaba doce horas en el área de limpieza del Hospital Posadas. Literalmente, en la primera línea, limpiando covid, como quien dice, con más de ocho meses sin ver a mi familia y amigues.

En ese contexto, el taller de Celeste Diéguez me sirvió como un lugar de encuentro con otres, con la literatura y con mi propia escritura. Fue una edición que llevó adelante ella, llamada Girl Power, en la que vemos poetas femeninas de los años 90 y 2000, trabajando diferentes métodos de escritura. A partir de ahí, surgieron los primeros poemas de este nuevo libro, y luego comencé a sentir el deseo de volver a escribir, a sentarme y trabajar los textos, junto con Celeste, con quien hice una clínica de obra después del taller.

Quería que el poemario fuera algo que me permitiera salir de los lugares cómodos que yo tengo dentro de mi escritura, salir de la zona de confort, tocar otros temas, otros lenguajes.

¿Cuáles son esos otros temas que aborda el poemario?

La temática, si bien fue algo bastante libre, tiene mucho de trabajo con recuerdos de la infancia, la adolescencia. También habla sobre la amistad, el amor más allá de algo sexo-afectivo, pensándolo no como un mandato de amor romántico, sino como una herramienta que sirva para transformarse a unx mismx y potenciarte, tanto a vos como a quienes te rodean.

Creo que este nuevo poemario refleja todo un recorrido personal, aunque siempre está la libre interpretación de quien lo lee, que eso es algo que me parece súper interesante y bonito de la literatura. Es como que el poema nunca tiene un final, porque siempre está la otra persona que reinterpreta lo que unx escribió. Es maravilloso.

¿Cómo fue trabajar con Santos Locos Poesía?

Ya desde hace un tiempo tenía la propuesta de publicar en Santos Locos, por parte de Marcos Gras, su editor. Es una editorial que a mí me gusta mucho, por lo que propone, por su catálogo, por la decisión de editar voces contemporáneas de personas que están trabajando con la palabra aquí y ahora, ¿no? Eso también crea toda una red entre lxs poetas y escritorxs.

Por otro lado, compartí con Santos Locos y Marcos Gras muchas ferias, lecturas, fechas y eso, para mí, como que le terminó de dar un sentido a todo. A mí me gusta mucho trabajar en comunidad, tener ese ida y vuelta como escritor en el que se comparten, entre otras cosas, visiones. Es súper importante para mí elegir una casa editora que me acompañe en una misma visión acerca de la literatura.

¿Cómo fue la elección del lugar para la presentación de “Una fogata hablaba de nuestros corazones”?

Elegí La Libre para presentarlo porque es un espacio cooperativo en San Telmo, que está habitado por compañerxs con los cuales me vengo encontrando en el mundo literario y me parecía que todo cerraba, como me pasó con la elección de Santos Locos. Va a ser una jornada de presentación y brindis, un momento para compartir con amigues.

Más adelante tengo planeado hacer una presentación en el oeste. También, trataré de llevar el poemario a alguna provincia donde puedan recibirlo y recibirme. Mi idea es que este nuevo libro no quede como algo fijo, sino que se transforme en otro puente más para seguir creando y encontrándonos.

“Una fogata hablaba de nuestros corazones”, el último poemario de Inés Púrpura, se presentará en La Libre este domingo 4 a las 17, con la participación de Marcos Gras, Gabriela Clara Pignataro, Laureana Buki Cardelino y Leónidas Castillo.

También ya se puede encontrar en las librerías con las que trabaja Santos Locos, tanto para su compra en espacios físicos como a través de tiendas virtuales.