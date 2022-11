Marcelo Gallardo y la conexión emotiva con su querido Merlo

¿Quién hubiera imaginado que de las calles del municipio de Merlo surgiría la máxima estrella en la historia de River Plate? Marcelo Gallardo no rehúsa de sus orígenes humildes e intenta trasmitir buena parte de sus aprendizajes de chico en cada uno de los equipos en los cuales se desarrolla. El “muñeco” se despidió del millonario este fin de semana tras un ciclo mega exitoso que pudo posicionarlo como un verdadero héroe. No hay dudas de que traspasó por completo todo lo que imaginó desde que pateaba sus primeras pelotas en el barrio. Más allá de lo que significa su nombre, resulta interesante narrar lo que fue su historia antes de que la fama invada de su figura.

Marcelo Gallardo nació el 18 de enero de 1986 en el partido de Merlo, una de las localidades más importantes de la provincia de Buenos Aires. Proveniente de una familia muy humilde, el entrenador siempre destacó el esfuerzo que tuvieron que hacer sus padres para que él cumpla el sueño de jugar en primera.

Gallardo en la casa de sus viejos en Merlo

“Mis viejos siempre hicieron esfuerzo enorme para que me pueda desarrollar y que no nos faltara un plato de comida en la mesa. Nunca sentí que me acompañan para ver en qué futbolista me convertía sino que acompañaban solamente la felicidad de su hijo”, reconoció el famoso en una entrevista que le brindó a TyC Sports.

A muy temprana edad ingresó a las divisiones infantiles de River Plate y ya desde pequeño demostró con creces el talento que tiene para esta clase de actividad. Pese a ser un ídolo futbolístico en el cuadro de Núñez, todo cambio con su llegada a esta institución desde el rol de director técnico. Marcelo Gallardo comenzó con su etapa en el club en 2014 y, desde aquel entonces, obtuvo 14 títulos. El más importante de todos se dio en 2018, al vencer en la final de la Copa Libertadores de América ni más ni menos que a Boca Juniors.

En 2017, tras perder en la semifinales del torneo internacional versus Lanús en un encuentro que generó mucha polémica en torno a la actuación arbitral, el director técnico expuso una de sus frases más características: tener la “guardia alta”. Para referirse a esta declaración, volvió a tomar como ejemplo su lugar de nacimiento.

“Yo soy de Merlo, ¿sabes lo que es estar en la guardia alta? Mirar para cruzar la calle y que no te aparezca nada raro por el otro costado, caminas y tenes ojos por todos lados. Me desarollé con eso, de tener que estar alerta en la vida. No podes caminar mirando para abajo porque pasan un montón de cosas”.

En 2019, a poco de haber derrotado a Boca en la final de Madrid, Marcelo Gallardo decidió volver a la escuela de toda su vida. Con motivo de la inauguración de una biblioteca que lleva su nombre y frente a la presencia de miles de niñ@s que corearon su nombre, sostuvo que “venir a este lugar es como recordar un montón de cosas y muchísimas emociones”. El barrio formó a Marcelo Gallardo y estas enseñanzas lo acompañarán por siempre en su corazón.