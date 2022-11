UNLaM poética: Este miércoles habrá una presentación conjunta de poetas conurbanas

“El mundo de la escritura me resulta fascinante. Ir por la calle, ver algo y empezar a escribirlo con el pensamiento… Creo que lxs poetas pensamos en poesía”, sostiene Elizabeth Molver, escritora oriunda de La Matanza, lugar donde estará junto a su compañera de letras, Alba Murúa, presentando su último trabajo poético: “Con hilván simple”.

“Veo una explosión de escritoras mujeres y también, últimamente, de disidencias. Lo cual me alegra, me interpela, me hace repreguntarme todo el tiempo, tirar abajo prejuicios y aprender cada día. Las nuevas generaciones tienen mucho que ver con esto. Son nuestras maestras.”

Elizabeth Molver acerca de la visibilidad de mujeres y disidencias en la literatura.