“VADE Music bar” resurge y se reinventa en el 2022

La semana pasada en La Ciudad Web, reconstruimos la historia del mítico bar conurbano “Vadenuevo”, aquel que, durante 2010 se convirtió en el punto de encuentro de bandas y artistas emergentes, tanto de la zona como de la escena nacional.

A través de una charla en profundidad con los dueños del bar de aquella época, Martín Serrano, Silvio Serrano y Natalia Sinisi, pudimos acceder a los primeros pasos de aquel gigante en el mundo del rock y el heavy, además de llevarnos anécdotas que, definitivamente, han quedado para el recuerdo.

Pero la historia de Vadenuevo no dejó de escribirse en el 2020, cuando Martín Serrano decidió vender el local y, además, la pandemia comenzaba a llegar al país. El bar siguió pisando fuerte en Morón, pasando a manos de Ariel Castro quien, además de administrar el lugar, también se dedica a la música y, por ende, comprende la relevancia de Vadenuevo para lxs aficionadxs al rock y el heavy metal.

La Ciudad conversó con Castro acerca de esta nueva etapa en un bar icónico que sigue haciendo historia cada noche, con músicos invitados y bandas presentes en los escenarios.

¿Cómo llegaste a Vadenuevo? ¿Cómo fue ese “traspaso de mando” con Martín?

Conozco a Vadenuevo (hoy, Vade) desde sus comienzos. A finales del 2020, Martín me lo vendió y tuve la oportunidad de agarrar el fondo de comercio, ¡cuando no se podían hacer shows en vivo todavía!

La incertidumbre era gigante, pero yo estoy bastante acostumbrado a jugarmela en la vida y a tirarme a piletas sin ver si hay agua suficiente.

Así que le pusimos toda la onda y, junto con mi amiga y encargada Yami, fuimos armando un gran equipo de trabajo.

¿Cómo arrancó toda esta nueva etapa de Vade? ¿Qué cambios se sucedieron puertas para adentro, por ejemplo, en la cuestión gastronómica?

Principalmente, el motor de arranque fue tener una buena propuesta gastronómica para sobrevivir hasta que volvamos a la “normalidad”. Cambiamos bastante la estética y también renovamos equipamiento.

En lo gastronómico y demás, variamos la carta de bebidas, con prácticamente todas las birras del mercado.

Además, tenemos como proyecto hacer carnes ahumadas muy pronto, una idea que nos llama mucho y que se pospuso hace un tiempo.

“Lo que a nosotros nos mueve desde un principio, y que sostenemos hasta hoy, es el deseo de que tanto las bandas, como el público, se lleven la mejor experiencia de Vade”, detalla Ariel Castro, nuevo dueño del mítico bar. En la foto, una fecha en Vade en el 2021.

¿Cómo surgió este nuevo nombre?

Respecto al nombre, decidimos cambiarlo por Vade porque todos le decíamos de esa forma, desde siempre, con mucho cariño, sabiendo lo que significa el lugar para el oeste y para los músicos. Así que se me ocurrió que mantengamos esa esencia, ese nombre, pero desde otra perspectiva, una que, desde mi óptica, tiene más impacto como marca.

¿Cómo fue empezar con Vade en plena pandemia, cuando todo estaba muy “a flor de piel”?

Principalmente, fuimos muy prolijos con los protocolos. Y eso, sumado a que la gente vio cambios significativos en el bar, hizo que se empezara a correr la bola. Comenzaron a llegar excelentes comentarios, que hasta hoy en día se suceden.

Lo que a nosotros nos mueve desde un principio, y que sostenemos hasta hoy, es el deseo de que tanto las bandas, como el público, se lleven la mejor experiencia de Vade.

Ahora que mencionás lo de las bandas, ¿cómo es la participación de los músicos en este Vade reinventado?

Quizás, al yo ser músico, en lo primero que pensé y sentí, es ver y tener en cuenta las cosas que me gustaban y no me gustaban cuando tocaba en distintos lugares.

De modo que, la idea fue y es por el momento, trabajar con un porcentaje repartido con las bandas y/o productores, intentando nuevamente que los artistas se lleven lo mejor de Vade y se sientan cómodos, bienvenidos.

Desde Vade, intentamos que todos estemos conformes y sin esa presión económica que existe en lugares de alquileres caros.

Además, otra cosa que ofrecemos como atención es la cena y bebidas a las bandas. Realmente tratamos de dar lo mejor.

Queremos que, en esta nueva etapa de Vade, vengan a hacer sus recitales bandas que nunca antes habían estado en este “Vadenuevo renovado”, que puedan conocernos y se sientan como en casa.