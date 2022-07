WhatsApp prepara cambios para los estados al incluir audios

Durante los últimos días, WhatsApp ha añadido la opción de pixelar en su editor de fotos de Android y ha anunciado que, a partir de ahora, podemos reaccionar a los mensajes con cualquier emoji, y no sólo con unos pocos. Pero no son esas las únicas novedades que está preparando la plataforma de mensajería, sabemos que también va a mejorar el envío de documentos y pronto nos permitirá ocultar que estamos en línea.

Además, WaBetaInfo ha adelantado que WhatsApp está trabajando en un nuevo tipo de estado que se unirá a los textos de colores y a las fotos o vídeos: los estados de audio. Esta función no está activa todavía para los usuarios y, por tanto, no sabemos cómo funcionará, pero el icono descubierto por WaBetaInfo no deja lugar a dudas: los audios llegarán también a los estados

Dentro del programa beta de Google Play, WhatsApp está lanzando una nueva actualización a la versión 2.22.16.3, cuya principal novedad es que la plataforma de mensajería está preparando para incluir notas de voz en los estados en una futura actualización de la aplicación.

Ahora mismo, como sabemos, podemos publicar como estado una foto en la que puedes pintar encima o un texto con fondos de colores. Según muestra la última versión de la beta, pronto tendremos también la posibilidad de compartir una nota de voz como una actualización de estado, graicas a la función “estado de voz”.

Un nuevo icono en la parte inferior de la pestaña de estado nos permitirá enviar rápidamente una nota de voz a nuestra actualización de estado

Como puede verse en la captura de pantalla de WaBetaInfo que hay más arriba, un nuevo icono en la parte inferior de la pestaña de estado que te permitirá enviar rápidamente una nota de voz a tu actualización de estado. Ese audio sólo se compartirá con las personas que tú elijas dentro de la configuración de privacidad de tus estados y estará cifrado de extremo a extremo como ocurre con las fotos y vídeos compartidos en los estados de WhatsApp.