Abrió en Villa Tesei un autoservicio de frutas y verduras que vende la cebolla y la zanahoria a $200 Kg.
La nueva nueva sucursal queda en Avenida Gobernador Vergara 2368, Villa Tesei
El conocido autoservicio de frutas y verduras Luisito, abrió hoy sus puertas en Villa Tesei, Hurlingham. El comercio, con presencia en otros puntos del conurbano que se caracteriza por sus precios bajos y gran variedad de ofertas.
En las redes sociales, Luisito prometió para hoy martes en la inauguración, entregaba un baucher de 10 mil pesos a los primeros 100 clientes que entraran a su negocio. Desde las 6 de la mañana, Una fila de mas de 300 personas, hacía cola en lugar
Luisito actualmente tiene tres locales. Uno en 9 de Julio 144 esquina Rivadavia, Morón Centro; otro sobre la avenida San Martin 2779, Caseros, Tres de Febrero y, el desde hoy en Villa Tesei, Hurlingham.
Y aceptan todas las Tarjetas Débito y Crédito, Cuenta DNI y Mercado Pago.
Hoy en día, algunos de los precios con los que abrirá «Luisito Villa Tesei» son:
- Cebolla 1 Kilo: $ 200
- Zanahoria 1 Kilo: $200
- Maple de Huevos: $ 3.800
- Banana Brasil 1 Kilo: $1.500
- Pan Lactal de Mesa por Dos Unidades: $ 1.500
- Rucula por Paquete: $ 100
- Espinaca por Paquete: $ 400