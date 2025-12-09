Abrió en Villa Tesei un autoservicio de frutas y verduras que vende la cebolla y la zanahoria a $200 Kg.

El conocido autoservicio de frutas y verduras Luisito, abrió hoy sus puertas en Villa Tesei, Hurlingham. El comercio, con presencia en otros puntos del conurbano que se caracteriza por sus precios bajos y gran variedad de ofertas.



En las redes sociales, Luisito prometió para hoy martes en la inauguración, entregaba un baucher de 10 mil pesos a los primeros 100 clientes que entraran a su negocio. Desde las 6 de la mañana, Una fila de mas de 300 personas, hacía cola en lugar



La nueva nueva sucursal queda en Avenida Gobernador Vergara 2368, Villa Tesei

Luisito actualmente tiene tres locales. Uno en 9 de Julio 144 esquina Rivadavia, Morón Centro; otro sobre la avenida San Martin 2779, Caseros, Tres de Febrero y, el desde hoy en Villa Tesei, Hurlingham.



Y aceptan todas las Tarjetas Débito y Crédito, Cuenta DNI y Mercado Pago.

El autoservicio Luisito de Villa Tesei, Hurlingham, tendrá los mismos buenos precios que Morón y Tres de Febrero

Hoy en día, algunos de los precios con los que abrirá «Luisito Villa Tesei» son:





Cebolla 1 Kilo: $ 200

$ 200 Zanahoria 1 Kilo: $200

$200 Maple de Huevos: $ 3.800

$ 3.800 Banana Brasil 1 Kilo: $1.500

$1.500 Pan Lactal de Mesa por Dos Unidades: $ 1.500

$ 1.500 Rucula por Paquete: $ 100

$ 100 Espinaca por Paquete: $ 400