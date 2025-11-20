Agenda Cultural del Oeste: Qué hacer este fin de semana

El último fin de semana de noviembre llega con opciones potentes para los vecinos de la Zona Oeste. Mientras Ituzaingó toma un respiro tras la Feria Lupita, los municipios vecinos como Merlo, Morón y San Martín activan sus plazas y teatros con festivales de tango, rock barrial y peñas folklóricas.



A continuación, la guía curada con los mejores planes para salir cerca de casa este sábado 22 y domingo 23 de noviembre de 2025.

📍 Castelar y Morón: Teatro Independiente

Para quienes buscan una salida tranquila y cultural sin irse lejos, la opción teatral destaca en Castelar.





"Tarantonga" de Edmundo Mazza: Una propuesta de teatro independiente que promete humor y costumbrismo. Cuándo: Sábado 22 de noviembre a las 21:00 hs. Dónde: Casa Cultural UVAyJ (Lincoln 777, Castelar). Entrada: Consultar en puerta o redes de la sala.

Una propuesta de teatro independiente que promete humor y costumbrismo.

📍 Merlo: El epicentro del Folklore y el Arte

Merlo se posiciona como la opción más fuerte para disfrutar al aire libre este fin de semana, con múltiples eventos gratuitos organizados por la Secretaría de Cultura local.



En el marco del Ciclo de Música - Noche de Jazz, desde las 20 hs en la Biblioteca del Teatro Municipal de Merlo se presenta el Power dúo Pellican Piazza, este viernes 22. La entrada es un alimento no perecedero o ropa/calzado de niño.





Festival Merlo Emergente (Vol. 4) + Feria de Emprendedores: Ideal para pasear de mañana y mediodía. Habrá música en vivo y stands locales. Cuándo: Sábado 22 desde las 11:00 hs.





Ideal para pasear de mañana y mediodía. Habrá música en vivo y stands locales. Muestra "Sueños Compartidos": Inauguración de la exposición de la artista plástica Olga Biondi. Cuándo: Sábado 22 a las 18:00 hs. Dónde: Casa de la Cultura de Merlo.





Inauguración de la exposición de la artista plástica Olga Biondi. Domingo de Tradición: Dos opciones para los amantes de nuestras raíces. Peña Folklórica: Domingo 23 a las 12:00 hs. Patio Folklórico "Alba Quiroga": Domingo 23 a las 15:00 hs en el Predio Mayor.

Dos opciones para los amantes de nuestras raíces.

📍 San Martín: 2x4 en la Plaza

Si te animás a cruzar un poco el límite hacia el noroeste, San Martín está viviendo su gran fiesta tanguera.





Festival de Tango de San Martín: Un evento masivo que arrancó el viernes y tiene sus platos fuertes este fin de semana. Qué hay: Clases de milonga, orquestas en vivo y exhibiciones de baile. Dónde: Plaza Central y Galería del Palacio Municipal. Cuándo: Sábado 22 y Domingo 23 (tarde/noche). Dato: Entrada libre y gratuita.

Un evento masivo que arrancó el viernes y tiene sus platos fuertes este fin de semana.

📍 Moreno: Rock en la Plaza

Para el público joven y rockero, Moreno vuelve a apostar por la música emergente en el espacio público.





¡La Plaza Rockea!: Ciclo de bandas locales en vivo. Line-up: El Gordo del Uber, Puño Loco, Sin VTV y A qué huele?. Dónde: Plaza Reja Grande. Cuándo: Sábado 22 desde las 19:00 hs.

Ciclo de bandas locales en vivo.

📍 Hurlingham: Música Clásica de Domingo

Para cerrar el fin de semana con calma y buena música.





Concierto "Parte de la Religión": Presentación de la Orquesta de Cámara Municipal. Dónde: Parroquia San Martín de Porres. Cuándo: Domingo 23 a las 12:00 hs (mediodía).

Presentación de la Orquesta de Cámara Municipal.

💡 Tip del Finde: Si estás en Ituzaingó, recordá que aunque este finde la agenda local está más tranquila, tenés la opción de Joe Fernández (Stand Up Astrológico) el viernes 21 en Muddy's Club (Mariano Acosta 168) para arrancar el fin de semana riendo.

¡A disfrutar del Oeste!