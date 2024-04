Agustina Gorzelany, la "Leona" de Tres de Febrero

Las Leonas son, desde hace algunas décadas, uno de los equipos más exitosos del deporte nacional. A fuerza de consagraciones en Mundiales y Juegos Olímpicos, elevaron el nivel del hockey nacional y le dieron el ejemplo a miles de niñas para emprender un camino en este universo. Agustina Gorzelany, una reconocida vecina del partido de Tres de Febrero, creció con los goles de Luciana Aymar y busca continuar con este legado. Con grandes actuaciones, ya se ganó un lugar en el elenco argentino y pretende no detener su marcha. Desde Diario La Ciudad, en esta oportunidad, relataremos algunos detalles de su historia de vida, como así también su conexión con la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.





La deportista nació el 11 de marzo de 1996 y, desde que apenas era una niña, estuvo ligada al mundo del hockey. Sus primeros pasos en el deporte, a los 6 años, los dio en el Club Ferrocarril General San Martín, ubicado en la localidad de Villa Raffo. Más allá de que es considerada una de las mejores en su puesto y desempeña buena parte de su trayectoria deportiva en el Viejo Continente, regresa a la institución de sus amores para disputar el Torneo Metropolitano.





Su contacto inicial con Las Leonas se dio en el Campeonato Mundial Juvenil de Hockey Femenino en 2016, donde junto a sus compañeras obtuvo la medalla dorada tras vencer a Países Bajos en la definición. En aquel torneo, deslumbró con su juego y hasta se dio el lujo de anotar un tanto en el partido final.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más relevantes en la trayectoria de Gorzelany se dio en 2021, en medio de los Juegos Olímpicos de Tokio. En una competencia que tuvo a Las Leonas como una de las principales protagonistas, consiguió el segundo lugar y le aportó a la delegación argentina una de las alegrías más grandes. Con seis goles en los primeros partidos de la fase de grupos, su aporte fue crucial para este logro.





Un año más tarde, en 2022, fue elegida por la Federación Internacional de Hockey (FIH) como una de las seis mejores jugadoras del planeta. No caben dudas de que este reconocimiento la lleno de felicidad tanto a ella como a su familia, aunque su objetivo está puesto en crecer en el futuro inmediato.





Un dato sumamente relevante para entender la vida de la atleta es que su padre es ex combatiente de Malvinas. En diferentes apariciones en público, reconoció la importancia que tuvo y tiene este hombre en su día a día y señaló que “todos los 2 de abril me largo a llorar. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él y me cuenta un poco de su historia, es súper fascinante y emocionante porque está ahí para contarlo”.





A poco de que comience una nueva cita olímpica, Agustina Gorzelany se prepara de la mejor manera posible. Más allá de lo ya conseguido a sus jóvenes 28 años, la deportista sueña con llevar la bandera argentina hasta lo más alto en Paris 2024 y, por ende, entrar en la historia grande.