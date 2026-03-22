Alberto Descalzo y su nuevo rol dentro del armado nacional de Axel Kicillof

A falta de poco más de un año y medio para las próximas elecciones presidenciales, el escenario político empieza a reordenarse y sus diferentes actores comienzan a definir sus estrategias electorales. En este contexto, la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca proyectarse a nivel nacional.



Es en este punto donde aparece la figura del exintendente Alberto Descalzo, quien ha asumido un rol protagónico en el armado territorial del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Lejos de alejarse de la escena política, tras dejar la intendencia que condujo durante 28 años (1995-2023), Descalzo capitaliza su experiencia y armado político para exportar el proyecto del gobernador bonaerense al resto de las provincias.



Es importante destacar que no estará solo en esta tarea. Lo hará acompañado de otro histórico dirigente de la provincia de Buenos Aires: Julio Pereyra, quien gobernó Florencio Varela durante 25 años. De esta manera, ambos exjefes comunales se perfilan como pilares para tender puentes con intendentes, gobernadores y legisladores del interior del país.

El primer paso: gira por Corrientes y un mensaje de construcción federal





El nuevo rol de Descalzo ya lo encuentra recorriendo algunos puntos del país. Recientemente, participó de un plenario peronista en la localidad de Empedrado, provincia de Corrientes, invitado por el intendente local, Fernando "Chara" Echeverría.





A través de sus redes sociales, el exmandatario de Ituzaingó brindó detalles de este encuentro, dejando en claro los objetivos de este espacio político: "En Empedrado compartimos un gran encuentro con compañeros y compañeras para seguir fortaleciendo la organización política y avanzar en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro, un espacio que busca articular en todo el país una alternativa a la difícil situación que atraviesa hoy la Argentina".



En su mensaje, Descalzo delineó los ejes discursivos que impulsará el MDF en su recorrida nacional. A su vez, este hizo hincapié en la necesidad de "construir un gran frente nacional que incluya a todos los sectores que estén de acuerdo en recuperar un proyecto de país basado en el trabajo, la producción, la justicia social y el desarrollo federal".