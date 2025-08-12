Argentina logró su segunda medalla dorada en Asunción

Malena Santillán se consagró campeona en los 200 metros espalda de los Juegos Panamericanos Juveniles con un tiempo de 2m10s36, batiendo el récord continental por tres segundos. De esta manera logró la segunda medalla de oro para la Delegación Argentina.



Malena Santillán se consagró campeona de los Juegos Panamericanos juveniles que se está desarrollando en Asunción, Paraguay, tras salir primera en la categoría de 200 metros de espalda.



Además, la cordobesa radicada en Santa Fe hizo un tiempo de 2:10,36 y se quedó con un récord sudamericano y del torneo, ya que bajó en más de un segundo su propio tiempo (2:12.28 desde marzo de 2024).



Malena empezó a nadar a los tres años debido a un diagnóstico de escoliosis. Lo que comenzó como una indicación médica terminó por transformarse en su mayor pasión. “Después me di cuenta que realmente me gustaba, así que seguí entrenando.

Ahora son ya mucho tiempo que es entrenar 10 sesiones por semana, tres de gimnasio, y coordinarlo con la escuela”, relató la deportista.



El podio lo cerró su compatriota Cecilia Mabel Dieleke, que se quedó con la medalla de bronce, mientras que la mexicana Celia Pulido lo hizo con la de plata.



A su vez, Ulises Cazau logró la medalla de plata en 100m Mariposa Masculino y Matías Santiso, la medalla de bronce en 200m Estilo Libre Masculino.



También, el equipo Argentino de 4x100m relevos Estilo Libre Mixto se quedó con la medalla de plata. El mismo está conformado por Magdalena Portela Walter, Matías Chaillou, Matías Santiso, Agostina Hein, Lucia Gauna y Ulises Saravia Pelaez.