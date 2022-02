“Bailando por una buena causa”: otra propuesta de La Carrera de Nahuel para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil

Tras la bicicleteada realizada el sábado 12 en vísperas del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, La Carrera de Nahuel regresa este martes 15 con la jornada “Bailando por una buena causa”. Tal como informó La Ciudad, la actividad comenzará a las 18 horas en la Plaza 20 de Febrero, ubicada en Soler y Zufriategui, Ituzaingó Norte.

Desde el Facebook de La Carrera de Nahuel invitan a bailar “por una buena causa, acompañado a todas las familias que están transitando esta enfermedad”; y en apoyo al pedido de una Ley Oncopediátrica Nacional. La actividad, que cuenta con el apoyo del Municipio de Ituzaingó, tendrá la participación del Ballet Ashpa Mishki, el Grupo de Folklore del Centro de Jubilados y Pensionados de Ituzaingó y el Coro Juvenil de Ituzaingó.

La referente de la organización e impulsora de la iniciativa, María de los Ángeles Suárez, contó a este medio que el objetivo es visibilizar que “esta enfermedad existe en los niños y que hay que acompañar a las familias”.

“Hay que acompañarlas desde el lado del amor, desde el lado del apoyo con esta ley que están pidiendo; desde el lado de la donación de sangre y el registro de médula ósea”, explicó. Además, remarcó que la lucha contra el cáncer infantil “no solamente es el 15 de febrero, es los 365 días del año”. Con respecto a la actividad de este martes, comentó que La Carrera de Nahuel trabaja tanto con el deporte como con el arte; y detalló que será “un festival de baile por la vida”. Entre sentido, las personas interesadas podrán acercarse a bailar y colaborar con útiles “para entregar a los nenes que están en el hospital, porque hacen escuela domiciliaria y escuela hospitalizada”.

A su vez, Suárez invitó a asistir a la actividad con una remera blanca como parte de la visibilización; y agregó: “Hay que hacer algo para que a nuestros pacientes no les falte la medicación a tiempo, y que las familias tengan todo el apoyo posible”. En este sentido, explicó que “cada uno es un caso particular. Cada uno lleva un tratamiento distinto; y la idea es que durante todo ese tratamiento las familias puedan tener todo lo que les corresponde y principalmente la medicación a tiempo. Los pacientes no pueden esperar”.

También hizo hincapié en la importancia de la detección temprana de la enfermedad, así como de la donación de sangre y médula ósea. En este marco, adelantó que el 25 de febrero harán una campaña de donación de sangre con el Hospital Garrahan.

La previa de “Bailando por una buena causa”

Como antesala de la actividad de este martes, el sábado 12 se realizó la jornada “Rodamos por la vida”. En ella, alrededor de cien ciclistas pedalearon desde Ituzaingó hasta la Basílica de Luján, con incorporaciones en Moreno. Al respecto, Suárez comentó que “superó todas las expectativas habidas y por haber. La verdad que se generó una travesía por la vida con muchísima gente comprometida”.

Las y los ciclistas junto a la bicicleta dorada frente a la Basílica de Luján. Crédito: Facebook La Carrera de Nahuel.

La caravana partió de Martín Fierro y Avenida Presidente Perón con una bicicleta dorada -color que simboliza al cáncer infantil- y una camioneta “con la bandera de la promoción de la donación de sangre y médula”.

“Fue una caravana con un objetivo muy claro, que era sumarse a acompañar la lucha contra el cáncer infantil, y acompañar a las familias que están transitando y pidiendo la ley oncopediátrica, pidiendo por todos nuestros nenes que están transitando esta enfermedad”, remarcó Suárez.