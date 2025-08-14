Banda detenida por balear a un motociclista en Morón

Cinco personas fueron detenidas por balear a un hombre de 40 años en el cuello para robarle su moto en Morón sur. El ataque dejó a la víctima con un cuadro de cuadriparesia. Tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y múltiples allanamientos, la Policía secuestró varias motos robadas, armas y la ropa usada durante el asalto.



El pasado 19 de julio un hombre de 40 años circulaba en una moto Yamaha Fazer 600 por Castaños y Ramella, Morón sur.



Una Honda CB Twister Honda 250 se puso adelante del hombre, a quien el copiloto apuntó con un arma. Sin dar tiempo a reaccionar, el delincuente accionó el gatillo, dándole un disparo en el cuello.



La víctima perdió el control de la moto y cayó al piso, desde dónde los delincuentes se escaparon con su Yamaha 600.

El hombre fue trasladado hacia un hospital local, donde verificaron que tenía en el cuello un orificio de entrada y otro de salida de una bala. Aún presenta un cuadro de cuadriparesia, es decir, debilidad muscular en las extremidades. Los médicos continúan con tratamientos para su mejora.



La UFI N°7, a cargo de Matías Rappazzo, comenzó la investigación en conjunto con la DDI Morón.



A partir del relevamiento de cámaras lograron detectar que las motos utilizadas en el robo eran una Honda CG Titán y una Honda CB Twister 250 negra, que había sido robada el día anterior en Morón y su víctima había recibido un contacto exgiendo dinero para devolver la moto.



El 27 de julio se realizó el primer allanamiento que terminó con la aprehensión de un hombre de 27 años, que gracias a la información recabada desde su teléfono celular, lograron dar con los otros integrantes de la banda.



Tras tres allanamientos en Rafael Castillo e Isidro Casanova el 7 de agosto, dos jóvenes de 20 y 21 años fueron aprehendidos, además de secuestrar una Honda GLH 150, una Honda NX4 que había sido robada en 2018 en Libertad y un revolver calibre 22, además de la ropa utilizada durante el robo.



Durante el día de ayer se realizó la última tanda de allanamientos en Laferrere y Rafael Castillo. Allí detuvieron a dos jóvenes de 22 años y les secuestraron la CG Titán que había sido utilizada en el hecho, además de la ropa y los celulares.