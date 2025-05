Baum, la cervecería más canchera de Ituzaingó

En pleno corazón de Parque Leloir, Baum se consolida como uno de los bares más cancheros y elegidos del oeste bonaerense. Y no lo decimos solo nosotros: hace apenas unas semanas, la reconocida influencer gastronómica @camirecorre lo visitó y compartió con sus seguidores una experiencia que, según sus propias palabras, fue “inolvidable”.





Ubicada en Martín Fierro 3290, la sede local de esta cervecería nacida en Mar del Plata destaca no solo por su ambientación moderna y relajada, sino también por una carta que logra combinar sabores clásicos con propuestas gourmet. Baum comenzó a fabricar su propia cerveza artesanal en 2009 en la costa atlántica, y desde entonces no paró de crecer. En Ituzaingó, se convirtió en un clásico para quienes buscan calidad, buena música y una noche distinta.





La visita de @camirecorre comenzó con una degustación de cervezas, una de las especialidades de la casa. Desde las más suaves hasta las más robustas, Baum tiene una propuesta para cada paladar. Pero lo que más sorprendió a la influencer fue la amplitud del menú. Primero pidió el famoso “show de provoletas”, seguido por una hamburguesa a la Bristol, un guiño a la ciudad de origen de la marca. Sin embargo, la verdadera revelación llegó con un plato más gourmet: la “maldita bondiola”, cocinada en cerveza honey y acompañada de vegetales asados.

La tabla “mosaic” fue otro de los grandes hits de la noche. Ideal para compartir, incluye una generosa combinación de papas, aros de cebolla, muzarelitas, crispy chicken, rabas, tequeños y más. Una opción abundante y sabrosa que es infaltable en cualquier mesa de amigos.





Para quienes prefieren tragos, la barra de Baum no se queda atrás. @camirecorre recomendó especialmente la caipiroska de frutos rojos y el clásico gin tonic, dos opciones refrescantes para acompañar una noche de buena comida y mejor ambiente. Y como todo cierre merece un broche de oro, el brownie con helado fue la elección perfecta para terminar la velada. “Ideal para compartir y cerrar con algo dulce”, escribió la influencer en sus redes.





Pero Baum no es solo gastronomía. Su propuesta musical también lo convierte en el plan ideal para salir a divertirse con amigos. Al ritmo del reggaetón y con un ambiente descontracturado, la noche en Parque Leloir cobra una nueva dimensión. Además, ofrece opciones sin TACC y vegetarianas, lo que lo convierte en un espacio inclusivo y versátil para todo tipo de público.





Con su identidad marplatense, su cerveza artesanal y una carta que no para de sorprender, Baum Parque Leloir se gana el corazón de quienes buscan una experiencia completa: buena comida, buena bebida y buena vibra.