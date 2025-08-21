Bochornosa noche en Avellaneda

El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado, debidos a los graves incidentes que sucedieron en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. En esta nota te contamos todo lo que pasó.



Por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se enfrentaron en Avellaneda, el local y el conjunto trasandino, en un encuentro que finalizó de manera bochornosa.



El partido arrancó con ventaja parcial para la Universidad de Chile, donde Lucas Assardi rompió la paridad, pero luego en el minuto 27, Santiago Montiel puso el empate para Independiente, en una primera etapa bastante entretenida, y con situaciones de gol para ambos equipos.



Hasta que en la parte complementaria, llegó lo peor de la noche: hubo incidentes entre ambas parcialidades.



Con el cruce ya desatado, los hinchas trasandinos empezaron a ser desplazados de la popular y a la vez la organización abrió las puertas para que los ocupantes de la bandeja inferior de ese sector, hinchas de Independiente pudieron pasar a la platea más cercana.

Fue en ese momento que desde los altavoces anunciaron a los visitantes que debían retirarse completamente del estadio para retomar el juego y, aunque la gran mayoría se fue, un pequeño grupo se quedó lanzando cosas desde arriba.



En este marco, ingresaron al sector de los visitantes cerca de 100 barrabravas de Independiente para ir al choque con los hinchas rivales que permanecieron en el lugar.

Los locales acorralaron contra la esquina de la tribuna al grupo de los pocos chilenos que quedaba y empezó a golpearlos brutalmente con palos y a desnudarlos. Tal fue la violencia del cruce que hubo personas que saltaron desde el sector alto del estadio.

Graves incidentes entre hinchas de Independiente vs La U de Chile en Avellaneda. pic.twitter.com/Q21m7hqD3f — Heroica Deportiva (@sergioferis) August 21, 2025

Después de tanto descontrol, la Conmebol decidió cancelar el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por lo que ya no se volverá a jugar y serán las autoridades del fútbol sudamericano los que decidan el resultado después de investigar los hechos.



Según se fue informando, los primeros informarse ya fueron enviados a Asunción para que la casa madre del fútbol sudamericano evalúe las imágenes, los videos y la responsabilidad o no de las instituciones.