Caso Pablo Grillo: Operaron nuevamente con éxito al fotógrafo

Esta semana, el fotógrafo Pablo Grillo tuvo que ser sometido nuevamente a una intervención quirúrgica para drenar líquido cefalorraquídeo. Según informaron sus familiares y allegados, la operación resultó exitosa y Grillo continuará monitoreado por profesionales de la salud.





El 13 de marzo, Grillo recibió un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras tomaba fotografías de la represión durante la marcha de jubilados/as en el Congreso. Desde ese entonces, permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía, donde ya le han realizado varias operaciones.





Hace cuatro días, el padre del fotógrafo, Fabián Grillo, informó que los médicos detectaron, a raíz de controlar las fístulas por las que perdía líquido cefalorraquídeo, un cuadro de hidrocefalia producto del traumatismo, por lo que debía ser intervenido quirúrgicamente lo más pronto posible.





Recientemente, Fabián Grillo confirmó el éxito de la operación: "Pudieron colocarle la válvula y un catéter para desviar el exceso de líquido al abdomen", destacó a través de las redes sociales.





En diálogo con la AM 530 - Radio de las Madres de Plaza de Mayo, el padre de Pablo Grillo afirmó que la principal preocupación es "la recuperación de Pablo y acompañar su proceso".





La causa judicial

La investigación judicial para determinar las responsabilidades materiales y políticas del ataque a Pablo Grillo está a cargo de la jueza federal, María Servini. A raíz de las imágenes captadas por distintos medios y la reconstrucción del Mapa de la Policía, se logró identificar al gendarme que efectuó el disparo contra el fotógrafo.





Se trata de Héctor Jesús Guerrero, quien disparó su escopeta lanzagases en línea recta hacia los y las manifestantes, accionar que está prohibido por los propios protocolos de Gendarmería, ya que ese tipo de armas utilizada de esa manera puede causar la muerte.





"Me extraña que todavía no hayan llamado a Guerrero a indagatoria. Deberían haberlo llamado hace rato", sentenció Fabián Grillo al aire de la AM 530. Además, tras ser consultado sobre la represión que continúa cada miércoles en Congreso, afirmó que "puede haber otro Pablo en cualquier momento", enfatizando el recrudecimiento del accionar de las fuerzas.