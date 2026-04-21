Morón: Los vecinos y las vecinas tendrán distintos descuentos para el impuesto automotor

El Municipio de Morón lanzó una serie de beneficios para los vecinos y las vecinas que realicen el pago adelantado o que estén al día con el impuesto a los vehículos del distrito.





Se trata de una iniciativa que contempla dos beneficios importantes: Por un lado, un descuento del 10 por ciento para aquellos y aquellas contribuyentes que estén al día con el tributo y, por otro, un descuento del 20 por ciento para quienes realicen el pago anual del impuesto automotor.





Según la información compartida por el gobierno local, el calendario de pagos en Morón seguirá el siguiente cronograma:





La primera cuota o pago anual tendrá su primer vencimiento el 11 de mayo y el segundo el 18 de mayo.

La segunda cuota vencerá el 13 de julio en su primer vencimiento y el 20 de julio en el segundo vencimiento. Mientras tanto, la tercera cuota vencerá el 10 de septiembre (primer vencimiento) y el 17 de septiembre (segundo vencimiento).

Por último, la cuarta cuota vencerá el 10 de noviembre en su primer vencimiento, mientras que el segundo será el 17 de noviembre.





Los beneficios acercados por el Municipio de Morón buscan acercar a los vecinos y las vecinas distintas facilidades para cumplir con los pagos de sus obligaciones, ofreciéndoles más posibilidades de ahorro.





Las boletas de pago se pueden descargar del portal del Municipio de Morón, en la sección Tasas. Para realizar consultas o solicitar más información, las y los moronenses pueden comunicarse vía mail a: descentralizacion_tributaria@moron.gob.ar o acercarse a la oficina ubicada en Almte. Brown 946, planta baja, de 8 a 14hs.