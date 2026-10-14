Circular: el evento cultural del año: inmersivo, creativo y gratuito

El próximo sábado 24 de octubre de 2026, de 14:00 a 19:00 horas, Villa Udaondo y Parque Leloir, serán sede de la primera edición de CIRCULAR. Esta iniciativa consiste en un circuito cultural autogestionado, abierto y gratuito que permitirá al público recorrer casas, jardines, galerías y talleres privados. El evento concentra a más de 100 artistas, entre locales e invitados, desplegados a lo largo de más de 30 espacios creativos de la zona.



A lo largo de cinco horas de actividad simultánea, los asistentes podrán diseñar su propio itinerario, sugiriéndose la movilidad a pie o en bicicleta para integrarse al ritmo del barrio. La propuesta abarca disciplinas como artes visuales, cerámica, artes vivas, música, literatura y actividades para infancias.



Patrimonio Natural e Identidad Comunitaria

El entorno geográfico de la muestra juega un papel estructural. Villa Udaondo y Parque Leloir presentan una impronta verde originada a fines del siglo XIX mediante la forestación diseñada por Carlos Thays. A mediados del siglo XX, la zona se consolidó mediante un loteo de "ciudad parque", destacándose por sus calles sinuosas y una rica convivencia de especies botánicas autóctonas y exóticas. El área perimetral linda con el INTA y el Jardín Botánico Arturo Ragonese, lo que refuerza su ecosistema y microclima característico.



Los organizadores de CIRCULAR establecen la conservación ambiental como un eje fundamental del proyecto. El colectivo impulsor sostiene que el territorio es un espacio vivo y afirman: "El arte puede ayudarnos a mirar, conocer, valorar y cuidar aquello que nos rodea. Crear también es una forma de cuidar".





Escultura, Cerámica y Oficios Ancestrales

El cronograma cuenta con una extensa oferta de talleres de modelado y escultura. El Taller de Roberto Tassara exhibirá esculturas en metal y fotografías, acompañado por música de jazz en vivo y charlas sobre simbología ancestral. Por su parte, Maria Guallar abrirá su Taller de Escultura para exhibir piezas de gran formato en su jardín, sumando prácticas al paso de joyería contemporánea en metales junto a Cynthia Lomardi.

La cerámica y la alfarería tendrán múltiples espacios representativos:



La Flor de la Canela y La Tienda de Sofi: Exhibición de piezas ancestrales e iniciación al torno alfarero para mayores de 14 años.

Triángulo Amarillo: Muestra de artistas residentes y una horneada a fuego directo con intervención de piezas.

Muestra de artistas residentes y una horneada a fuego directo con intervención de piezas. La Sophia Cerámica y Raka Cerámicas: Ambos espacios ofrecerán pintura con acuarelas sobre flores silvestres de bizcocho cerámico.

Ambos espacios ofrecerán pintura con acuarelas sobre flores silvestres de bizcocho cerámico. Maleducada Estudio de Cerámica: Exposición de cerámica, tejidos e indumentaria, junto a la creación de una obra colectiva.

Exposición de cerámica, tejidos e indumentaria, junto a la creación de una obra colectiva. Calaca Talavera Arte Cerámico: Taller "Haciendo Barrio" coordinado por Nancy Suárez, para construir una maqueta barrial participativa.

Taller "Haciendo Barrio" coordinado por Nancy Suárez, para construir una maqueta barrial participativa. Doble Barro Taller: Armado de piezas con tramas y texturas locales, complementado con la muestra fotográfica de Naty Sánchez Abatte.

Armado de piezas con tramas y texturas locales, complementado con la muestra fotográfica de Naty Sánchez Abatte. Pájara Espacio Creativo: Creación de amuletos inspirados en texturas naturales y muestra visual de Flor Ayelén Barreto.

Artes Visuales, Fotografía y Tatuaje

El circuito despliega un fuerte componente de dibujo, pintura y expresiones visuales interactivas:





Lucía Chaves Atelier: Creación de azulejos en bajorrelieve utilizando hojas, cortezas y ramas del parque, además de modelado de piezas inspiradas en el mapa del barrio.

Creación de azulejos en bajorrelieve utilizando hojas, cortezas y ramas del parque, además de modelado de piezas inspiradas en el mapa del barrio. Taller de Arte Doña Cristina e Irina GT Arte: Jam de dibujo al aire libre con modelo vivo, conectando con la naturaleza.

Jam de dibujo al aire libre con modelo vivo, conectando con la naturaleza. Sala de Exposiciones UGM Villa Udaondo: Muestra "Hipermatérico" del artista Julián Cervini, con acompañamiento de La Radio Pública del Oeste.

Muestra "Hipermatérico" del artista Julián Cervini, con acompañamiento de La Radio Pública del Oeste. Casa Parque Audiovisual y Performance: Muestra visual colectiva "Desborde", presentación del libro "Todos los árboles", concierto de guitarra por Gustavo Nasutti y danza contemporánea.

Muestra visual colectiva "Desborde", presentación del libro "Todos los árboles", concierto de guitarra por Gustavo Nasutti y danza contemporánea. El Rejunte Arte: Exhibición de artes visuales, máscaras teatrales por Romina Martínez y taller de modelo vivo.

Exhibición de artes visuales, máscaras teatrales por Romina Martínez y taller de modelo vivo. Casa Taller de Lapo y Silvia Ciurca Arte: Exposiciones de alumnas, artistas invitados y adaptación de la imagen a soportes de indumentaria y cuadernos.

Exposiciones de alumnas, artistas invitados y adaptación de la imagen a soportes de indumentaria y cuadernos. Ares Tattoo: Muestra de pieles sintéticas tatuadas por estudiantes de diversos niveles.

Muestra de pieles sintéticas tatuadas por estudiantes de diversos niveles. Punto Cero y Maresia: Exposiciones integrales de pinturas, esculturas y grabados con la participación de la ceramista Paula Sánchez.

Música, Artes Vivas y Luthería

Las disciplinas performáticas y musicales integrarán el sonido al paisaje arbolado. El espacio Danzamas organizará encuentros sonoros con cuencos, muestras de danza infantil, coreografías, música en vivo por Araceli Frutos y un cierre a cargo del dúo Dos Orillas con cata de vinos. En paralelo, Bosque Azul presentará "Desde el barro", un concierto de Atemporal con canciones grabadas directamente en el parque y en Del Cielito Records.



El Espacio Entrenarte ofrecerá una varieté artística con danza afro, tambores, acrobacia en tela y la participación de Laura Colangelo y la Banda de los Jóvenes. El Taller de Luthería de Pablo Borenstein combinará música y oficio: expondrá instrumentos de construcción propia, brindará una charla técnica sobre mantenimiento y finalizará con un concierto utilizando guitarras, tricordio y charango eléctrico fabricados o restaurados en el lugar. Portal Vennu / Shamballa Shanti presentará la muestra fotográfica "SOTO VIVE" en defensa de los humedales, junto a talleres sonoros para infancias y conciertos acústicos. En el Taller de Arte de Julián Cervini, se realizará una acción poética orientada a movilizar el cuerpo a través de la palabra.

Infancias, Historia y Comunidad

El fomento de redes comunitarias se consolida a través de propuestas formativas y familiares. "Creemos en una cultura que no necesita suceder únicamente en grandes instituciones. También sucede en una casa, en un patio, en un jardín o en una mesa compartida", destacan desde la organización.



La Escuela Waldorf Raíces desarrollará cuentos de mesa y una charla informativa sobre su pedagogía. Alfi’s La Placita presentará "El Cascanueces", un ballet intergeneracional, acompañado de espacios de juego. El Taller Arte Leloir ofrecerá capacitaciones en bordado Sashiko sobre papel Kraft, técnicas de "El arte como espejo" y filete porteño, cerrando la jornada con el acordeonista Ignacio May.



En la Parroquia Jesús del Gran Poder se podrá recorrer la historia de Villa Udaondo mediante planos, mapas y fotografías barriales, observando vitrales, esculturas y pinturas. En este punto también se llevará a cabo una colecta de libros infantiles coordinada por Cáritas. Finalmente, Gulubú rendirá homenaje a María Elena Walsh mediante instalaciones literarias, muestras fotográficas sobre "El Brujito de Gulubú" a cargo del Colectivo Instante conurbano, y charlas sobre literatura latinoamericana por Alba Rueda, culminando con acústicos en el bosque.

Datos Técnicos del Evento

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026.PDF

Sábado 24 de octubre de 2026.PDF Horario: 14:00 a 19:00 horas.PDF

14:00 a 19:00 horas.PDF Ubicación: Villa Udaondo y Parque Leloir, Partido de Ituzaingó, Buenos Aires.PDF

Villa Udaondo y Parque Leloir, Partido de Ituzaingó, Buenos Aires.PDF Acceso: Entrada libre y gratuita. Se requiere acreditación previa online; ciertas actividades sugieren un aporte voluntario.PDF+ 1

Entrada libre y gratuita. Se requiere acreditación previa online; ciertas actividades sugieren un aporte voluntario.PDF+ 1 Información y Mapa: Redes sociales oficiales en Instagram a través de @circular_casasabiertas.PDF

Redes sociales oficiales en Instagram a través de @circular_casasabiertas.PDF Contacto: Las consultas pueden dirigirse a circularcasasabiertas@gmail.com.PDF

En caso de lluvia, las actividades serán reprogramadas y comunicadas mediante los canales oficiales.