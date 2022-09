Ituzaingó: Durísimos cuestionamientos de una concejal de Cambiemos a Gastón Di Castelnuovo

La interna de Cambiemos en nuestra ciudad sigue dando que hablar. Ahora fue el turno de Silvina Valdevenito, concejal de Cambiemos y candidata a intendente del espacio de Patricia Bullrich en contra de su propio compañero de espacio político el concejal Gastón DI Castelnuovo.

En una nota que le brindó al medio Info Buenos Aires la semana pasada, la edil se despachó contra quienes tienen doble cara, “los que juegan a dos puntas” como se dice, haciendo clara alusión a Gastón Di Castelnuovo, pero sin nombrarlo.

Valdevenito junto a Bullrich

En referencia a lo que sucedió en Parque Leloir con el Hotel Hilton, Valdeveniro aseguró:

“Los concejales que acompañaron el proyecto Hilton, siguen jugando a que la comunidad olvide que fueron quienes autorizaron la construcción de mega edificios y concomitantemente a ello, la tala indiscriminada de árboles en parque Leloir. Una y otra vez al votar excepciones y a acompañar proyectos como esos, utilizan fundamentos ambiguos que no resuelven la escases de empleo, o el impulso de la economía local. Además, lo cierto es que ningún fundamento es suficiente para justificar el efecto dominó que generan con su voto, en detrimento del medio ambiente y el ecosistema de esta hermosa área protegida”.

“Hoy y mañana, podrán publicar quejas y reclamos en defensa de Leloir y sus árboles, pero la gente tiene memoria y sabe quien levantó la mano en las sesiones acompañando la tala y la desforestación. Tanta ambivalencia es evidente, y los ituzainguenses, no lo olvidan”.

Di Castelnovo hacia unos pocos días, había salido a respaldar el reclamo de los vecinos de Parque Leloir. Previamente, se sacó una foto con el desarrollador inmobiliario Fernando Romay, dueño del Hilton.

¿Cómo votó Gastón Di Castelnuovo la construcción del Hotel?

El voto de Gastón Di Casteluovo en la sesión en que se aprobó la construcción del Hotel Hilton es todo un misterio. La Ciudad consultó a los concejales de entonces y la mayoría recuerdan que votó afirmativamente “En esa sesión había dos dictámenes, uno por la mayoría para aprobarlo y otro por la minoría para rechazarlo que había elaborado el concejal Esteban Vallarino. Gastón Di Castelnuovo no votó el dictamen de la minoría, porque hubiera quedado registrado y no fue así. Aunque el concejal al salir de la sesión asegura que votó negativo, no hay registros de que así fuera” aseguran desde el HCD local. Lo que se es cierto es que varios concejales de Cambiemos votaron afirmativamente, no queda claro que hizo Di Castelnuovo

Valdevenito es ahora parte del armando de Cristian Ritondo junto a Bullrich y Mauricio Macri. Di Castelnuovo abandonó ese espacio hace unas semanas cuando se sacó una foto con Horacio Rodríguez Larreta: “Nos traicionó”, se le escuchó decir a dirigentes cercando a Ritondo”.

La interna del PRO en la provincia y especialmente en nuestra ciudad, promete sin dudas, ser protagonistas de las próximas elecciones