Condenan a McDonald's de Castelar a pagar $19 millones a una clienta que resbaló en una escalera

La Justicia Civil y Comercial de Morón condenó en primera instancia a la empresa operadora de un local de McDonald's, ubicado en la Avenida Santa Rosa de Castelar, a pagar una millonaria indemnización a una clienta que sufrió una caída dentro del establecimiento, a raíz de que la escalera del local se encontraba recién baldeada y carecía de señalización de peligro.



El episodio que originó la demanda tuvo lugar el 24 de febrero de 2023, alrededor de las 13:00 horas, en la sucursal de comidas rápidas ubicada en la Avenida Santa Rosa 1523, en la esquina con la calle Sarmiento.



Según consta en el expediente judicial, la denunciante se disponía a retirarse del lugar luego de almorzar cuando resbaló en la escalera interna. La superficie había sido trapeada momentos antes y quedó húmeda, sin que el personal del local colocara un cartel o medida de precaución para advertir a los clientes sobre el estado resbaladizo del piso.

El peso de los testimonios

Durante el proceso, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 8 de Morón, Christian Magnoni, valoró las declaraciones de testigos presenciales. Las personas que se encontraban en el lugar ratificaron que el piso "estaba bastante mojado" y que no había conos de plástico ni advertencias a la vista.



Asimismo, el magistrado destacó como un elemento en contra de la empresa demandada el hecho de no haber aportado las filmaciones de las cámaras de seguridad del local, argumentando que las mismas se borran por el paso del tiempo. Esta falta de colaboración procesal fue tomada como una presunción en su contra, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

La indemnización

En su resolución, fechada en octubre de 2026, el juez determinó que la firma gastronómica incumplió con su "deber de seguridad de resultado". Este principio legal establece que el proveedor debe garantizar que el servicio se preste en condiciones que no produzcan daños a la persona o bienes del consumidor desde que ingresa hasta que se retira del local.



Por este motivo, la Justicia condenó a la empresa a abonar una suma de alrededor de 19 millones de pesos, monto que también alcanza a la citada en garantía, Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., en la medida de la póliza contratada.



El fallo establece que la gran mayoría del dinero corresponde al resarcimiento por daño patrimonial, originado por una incapacidad psicológica parcial y permanente del 10%, al generar un cuadro de síndrome depresivo-ansioso.



El resto del monto fue asignado para compensar el daño moral sufrido por la víctima y, en menor proporción, para asegurar la cobertura de un tratamiento psicoterapéutico futuro junto con los gastos médicos y de movilidad.