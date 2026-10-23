Jornada en el Museo de Morón por los 100 años del Aeródromo Presidente Rivadavia

El Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado en el partido de Morón, será sede de una jornada histórica orientada a repasar y revalorizar los hitos fundamentales de la aviación de nuestro país. El encuentro especial estará centrado en la conmemoración de los 100 años del Aeródromo Presidente Rivadavia, espacio que es considerado formalmente como el primer aeropuerto internacional de la Argentina.



Desde la propia organización del establecimiento aeronáutico asentado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, indicaron que la actividad se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre, comenzando de manera puntual a partir de las 11:00 horas. El espacio elegido dentro de las instalaciones para el desarrollo de las presentaciones y reflexiones será el microcine del predio museológico.



Esta iniciativa cultural e histórica se desarrolla en un trabajo articulado de manera conjunta entre el espacio con sede en Morón, la Universidad Provincial de Ezeiza y el Instituto de Transporte perteneciente a esa misma casa de altos estudios. La jornada propone recordar en detalle la trayectoria del aeródromo y analizar su importancia estratégica dentro del desarrollo de la actividad aeronáutica nacional.

Detalles sobre las entradas y medios de pago

Para todos los vecinos y visitantes interesados en concurrir a la jornada en las instalaciones situadas en la región del oeste, la entrada general tendrá un valor de $4.000 por persona. Respecto de las modalidades de abono disponibles, las autoridades precisaron que el costo del ingreso podrá abonarse tanto en efectivo como mediante transferencia digital a través de código QR.



A su vez, la institución confirmó la vigencia de un esquema de ingreso gratuito para diversos sectores de la comunidad. En este sentido, podrán ingresar sin cargo alguno los menores de 18 años, las personas jubiladas, quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los veteranos de guerra de nuestro país.

Requisitos obligatorios para ingresar al predio en Morón

Un aspecto de relevancia remarcado por la organización para quienes deseen acercarse consiste en que la participación en la jornada se realizará de forma directa y sin necesidad de efectuar una reserva previa. No obstante, al tratarse de un predio donde opera la unidad militar, los asistentes deberán presentar obligatoriamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) para acceder a las instalaciones de la Base Aérea.



El ingreso general del público hacia el Museo Nacional de Aeronáutica se encuentra ubicado sobre la avenida Eva Perón 2200, dentro del territorio del municipio de Morón.

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