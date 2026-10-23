"Festival de las Juventudes": Este fin de semana llega el evento cultural moronense

Este domingo 25 de octubre de 14 a 20:30 llega a Morón el Festival de las Juventudes, un evento dedicado a los y las adolescentes del distrito con distintas propuestas deportivas, recreativas y culturales para disfrutar de una jornada con amigos.



El encuentro tendrá lugar en el Polideportivo Gorki Grana del Predio Quinta Seré, ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 3530 (Castelar) con entrada libre y gratuita.



Dentro de las actividades que contemplará el evento de este fin de semana, se destacan el torneo de vóley, la radio abierta, una feria de emprendedores y distintos shows en vivo de bandas y solistas del oeste.



Según el cronograma oficial del evento, entre las bandas confirmadas para presentarse en el escenario principal se encuentran Aphonika, Jerry y los ilegales, Marginados, Fisuras y Éxtasis. Por su parte, también tocarán en vivo los solistas Benjamín, Malena y Álex.



"Nos encontramos para compartir una tarde llena de música, deporte, cultura y propuestas para disfrutar entre pares", destacaron desde la organización del evento.



El Festival de las Juventudes está organizado por el Municipio de Morón y el área de Juventudes del gobierno local, un espacio que fomenta el encuentro y el disfrute entre los y las adolescentes del distrito, ofreciendo diversas propuestas recreativas y educativas para todos los gustos.



La cita para disfrutar del Festival de las Juventudes es este domingo 25 de octubre de 14 a 20:30 en el Polideportivo Gorki Grana del Predio Quinta Seré, ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 3530 (Castelar). El evento es abierto a la comunidad, pero se suspende en caso de lluvias.