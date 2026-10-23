Ituzaingó: Este fin de semana se realizará el primer Congreso Distrital de Salud Mental

Este sábado 24 de octubre a las 9, Ituzaingó será la sede de un encuentro que busca seguir concientizando sobre la importancia de la salud mental en el distrito. Se trata del primer Congreso Distrital de Salud Mental, una iniciativa creada por distintas asociaciones y organizaciones de la comunidad que busca compartir experiencias para fortalecer redes.





El encuentro tendrá lugar en Olivera al 1018 (Ituzaingó) y cuenta con el apoyo de entidades como Casa TEA, Eureka!, Ituzaingó sin barreras, TEA Ituzaingó, ACCIONAR y el Centro Psicosocial Argentino.





Durante la jornada de este fin de semana, se realizarán distintas charlas y ponencias de diversos psicólogos/as, educadores/as, artistas y personalidades de la política local.





Según el cronograma oficial, a las 9 de la mañana se llevarán a cabo las acreditaciones correspondientes de manera presencial en el espacio ituzainguense. Hacia las 10, se iniciará con el primer turno de paneles, en donde se realizarán las siguientes charlas:





"Las relaciones de dominación y la salud mental", a cargo de Verónica y Gustavo Sisnitsky (psicólogos sociales)

(psicólogos sociales) "El juego en épocas de hiperconexión", dictado por la psicóloga Malena Sartoretto y el educador Facundo Alonso.

y el educador "El enfermo imaginario", a cargo de pacientes del Hospital Posadas .

. "Discapacidad y salud mental", dictado por Juani Art (artista) y la psicóloga social y AT Alexandra Miranda.





Por otra parte, a las 11:30, se realizará la entrega de reconocimiento de Personalidad Destacada de la provincia de Buenos Aires a Alberto Sava, fundador del Frente de Artistas del Borda.





Asimismo, el segundo turno de paneles iniciará hacia las 12 del mediodía y contará con la ponencia "El endeudamiento como instrumento de sometimiento", a cargo de la diputada provincial por PBA (Unión por la Patria), Marga Recalde.





Además, habrá muestras y shows en vivo, a cargo de Locatti Band, y la exposición y charla "Devenir de la salud", a cargo de Silvia Gentile, Horacio Rodríguez y Mirtha Otazua de la Red Argentina de Desmanicomialización.





Para participar del primer Congreso Distrital de Salud Mental que tendrá lugar este sábado 24 de octubre a las 9 en Ituzaingó, es necesario acercarse al espacio ubicado en Olivera al 1018.