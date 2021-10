La Conurbano Pop: Un proyecto cultural con el corazón en el oeste

“¿Por qué no juntarnos por acá?” fue la pregunta que comenzó todo y que, más tarde, se convertiría en la premisa de la Conurbano Pop, una convención a modo de proyecto cultural que une los mundos del cómic, el animé, la literatura y la música, y que nada tiene que envidiarle a los eventos de cómic que se realizan en las zonas céntricas o en las afueras del país.

La Conurbano Pop tiene sus orígenes en el 2019. Con la llegada de la pandemia, el proyecto había quedado en stand-by, hasta que, en el mes de octubre del 2021, la Municipalidad de Hurlingham les dio la posibilidad de realizar en su plaza de Avenida Roca la primera convención, con una convocatoria que superó las expectativas.

“Las convenciones que se hacen en otros espacios son muy costosas. Queríamos hacer algo más accesible para todos, algo más público”, sostiene Marcelo Elischer, escritor y también músico que forma parte de la organización del proyecto y del staff del evento.

“El proyecto responde a todo un movimiento cultural, que abarca la literatura, el k-pop, el mundo otaku, el animé y el cómic tradicional. No hay edad para este multiverso. Es un encuentro generacional”, concluye.

Durante el mes de agosto, la Conurbano Pop ya se había presentado en sociedad para el día del niño, realizando un primer evento en el oeste, con cosplayers que interpretaron a diversos personajes del Universo Marvel y del animé Naruto. En él, se brindaron regalos a los niños y niñas de la zona. “Fue una jornada bien recibida que abrió muchas puertas, y posibilitó la primera convención”, destaca Elischer.

La importancia de descentralizar

El proyecto que comprende la Conurbano Pop está sostenido “a pulmón” y gracias al apoyo del staff, los cosplayers (personas que se disfrazan e interpretan personajes) y los emprendimientos que se suman a vender sus productos en los distintos stands del evento.

El trabajo realizado apuesta a una mayor accesibilidad de este tipo de convenciones para personas que no viven en CABA y que quieran acercarse al movimiento cultural que proponen.

“En Capital se hacen todos los ‘eventos importantes’ y quienes no viven por aquellas zonas, siempre tienen que movilizarse hasta allá para participar de estas cuestiones. De repente, que se haga algo similar en estos lados, y gratis, es importante. Significa incluso un primer acercamiento para muchas personas que no conocían la cultura geek, otaku, gamer, etc. Estamos mostrando que sí se puede realizar algo así en el conurbano”, relata Marcelo Elischer.

La convocatoria que tuvo la Conurbano Pop para su primera convención realizada en Hurlingham en el mes de octubre fue toda una sorpresa para el staff. Al cabo de pocos días, según relata Elischer a La Ciudad, se superó el límite de la capacidad de emprendedores y cosplayers, siendo éstos últimos de vital importancia para la realización de este tipo de actividades.

“El cosplay es un trabajo artístico que merece ser premiado, remunerado de alguna manera. Al fin y al cabo, es el artista quien le da vida al evento. Sino, esto es una feria común”, concluye Elischer.

La Conurbano Pop volverá a realizar una de sus convenciones en los próximos meses. Según adelantaron en sus redes sociales, se encuentran planificando una producción denominada “Generación X” de la que pronto brindarán más detalles.