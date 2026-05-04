Convocan a un certamen de Videos y PodCast para estudiantes

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó oficialmente la convocatoria "Narremos MEMORIA", una iniciativa que invita a estudiantes secundarios y universitarios de la provincia de Buenos Aires a producir contenidos digitales. En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, el certamen busca que las juventudes utilicen formatos modernos para reflexionar sobre los derechos humanos.



La propuesta, impulsada por la prosecretaría de Medios y Publicaciones de la UNLP, cuenta con el respaldo del Instituto Cultural de la Provincia, la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). El objetivo central es que jóvenes de entre 16 y 25 años produzcan reels o podcasts que pongan en diálogo el pasado reciente con las luchas y problemáticas que enfrentan en la actualidad.



Los participantes deberán estructurar sus trabajos sobre tres ejes fundamentales: los derechos conquistados por las juventudes, las historias de participación local y las luchas juveniles históricas y presentes. Según las bases del concurso:

"Se reconocerán los proyectos que promuevan el abordaje de problemáticas actuales desde una mirada situada".



En cuanto a los requisitos técnicos, las producciones deben ser inéditas y presentarse como una serie de cuatro episodios, enviando un piloto al momento de la inscripción. Se permite la participación individual o en grupos de hasta cuatro integrantes. El jurado seleccionará seis proyectos ganadores (tres en categoría sonora y tres en audiovisual), quienes recibirán apoyo técnico para finalizar sus obras y una estatuilla conmemorativa.



La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de mayo, y los ganadores se anunciarán el 30 de junio. El cronograma estipula que la producción final se realice entre julio y agosto, para culminar con una publicación masiva en septiembre, coincidiendo con el 50° aniversario de la Noche de los Lápices. Los trabajos serán difundidos a través de Radio UNLP, UNLP TV y las plataformas digitales de la institución.

Para consultas, inscripciones y acceso a las bases completas, los interesados pueden visitar el sitio oficialmedios.unlp.edu.ar/narremos-memoria/.