Edicto Judicial

El Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de la ciudad de Mar del Plata, en Expte. N° MP-1768-2026, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de CAVALIERI CLAUDIO SALVADOR DNI 14116377. Publíquense por tres días en el diario 'La Ciudad' de Morón. Firmado digitalmente en la ciudad de Mar del Plata en la fecha y hora que surge del registro informático conforme se puede comprobar a través del código QR inserto en el presente 23310184004@notificaciones.scba.gov.ar

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convoca a participar de la Asamblea Anual y Ordinaria,

Memoria y Balance 2025, tendrá lugar el próximo miércoles 25

de marzo de 2026 a la 08:00hs hora en nuestra sede cita en

Almagro 3325.



ORDEN DEL DIA:



1) Lectura del Acta Anterior

2) Informe político

3) Elección de dos asambleístas para la firma del acta.

4) Memoria 2025

5) Balance 2025

6) Informe de la Comisión Revisora de Cuenta

7) Elección de congresales al congreso provincial. Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria Compañeros La seccional de ATE Ituzaingo-Hurlingham, convoca a participar de la Asamblea Anual y Ordinaria, Memoria y Balance 2025, tendrá lugar el próximo miércoles 25 de marzo de 2026 a la 08:00hs hora en nuestra sede cita en Almagro 3325. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta Anterior 2)