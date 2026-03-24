Edicto Judicial

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad Villaguay, Dra. FÁTIMA ANAHÍ POLIZZI, Secretaria Única de quien suscribe, en los autos caratulados " ACOSTA GRÍSELDA MARÍA C/ CAJAL MARIO EZEQUIEL Y CAJAL PEDRO DAVID S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA (M6). Epte. N99572, Año 2023, ata y emplaza a CAJAL MARIO EZEQUIEL, titular de D.N.I 30.105.115, vecino que fuera de la localidad de ITUZAINGO- PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para que comparezca, por sí o por medio de representante, a la audiencia fijada para el día 8 de abril de 2026 a las 08:00 hs, y como supletoria de la misma para el día 27 de abril de 2026 a las 09:00 hs, las que se realizarán de manera presencial, con partes y letrados en la sede del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Villaguay, Provincia de Entre Ríos, sito en calle Paso 316, bajo apercibimiento de designarle defensor de ausentes.-Publíquese por DOS DIAS. Villaguay 20 de Marzo de 2026. Firmado: Dra. María Lucians Fiorentín. Secretaria

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convoca a participar de la Asamblea Anual y Ordinaria,

Memoria y Balance 2025, tendrá lugar el próximo miércoles 25

de marzo de 2026 a la 08:00hs hora en nuestra sede cita en

Almagro 3325.



ORDEN DEL DIA:



1) Lectura del Acta Anterior

2) Informe político

3) Elección de dos asambleístas para la firma del acta.

4) Memoria 2025

5) Balance 2025

6) Informe de la Comisión Revisora de Cuenta

7) Elección de congresales al congreso provincial. Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria Compañeros La seccional de ATE Ituzaingo-Hurlingham, convoca a participar de la Asamblea Anual y Ordinaria, Memoria y Balance 2025, tendrá lugar el próximo miércoles 25 de marzo de 2026 a la 08:00hs hora en nuestra sede cita en Almagro 3325. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta Anterior 2)