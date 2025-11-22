El fenómeno Leloir: Los 10 mejores lugares de la "Miami del Oeste" según google

Si hay una coordenada que ha redefinido la noche del Oeste en los últimos cinco años, es la Avenida Martín Fierro en Parque Leloir. Con la inauguración de complejos imponentes como Thays y Solaria, la zona se ganó el apodo de "la Miami del Oeste": palmeras, autos de alta gama, arquitectura de vanguardia y precios que compiten con Puerto Madero.



Pero en este ecosistema de lujo, la "facha" no lo es todo. Los comensales del Oeste son exigentes y utilizan Google Maps como su libro de quejas y elogios. Tras un barrido por las calificaciones de miles de usuarios, elaboramos el Ranking Definitivo de los 10 mejores bares y restaurantes que hoy marcan el pulso de la avenida.



Aquí están los ganadores de la batalla por las estrellas.

1. NOB3L Bar

📍 Ubicación: Complejo Solaria (Martín Fierro 3290) ⭐ Puntaje Google: 4.8 / 5 La Perfección. Sigue firme en la cima. Es el bar más exclusivo de todo el Oeste. Al ser un speakeasy (bar oculto) diseñado por Seba García, la atención es milimétrica y los cócteles son obras de arte.





El dato: Ideal para quienes valoran la privacidad y el silencio necesario para charlar.

2. Fabric Sushi (Complejo Thays)

⭐ Puntaje Google: 4.8 / 5 La Sofisticación. Ubicado dentro del hotel Hilton, Fabric ha logrado lo que pocos: superar en puntaje a las parrillas tradicionales. Se ha consolidado como la opción número uno para citas y salidas "chic".





El diferencial: No es solo sushi. La gente valora la atmósfera cosmopolita y una carta de tragos de autor que eleva la experiencia más allá de la cena.

3. Kansas Grill & Bar (Complejo Thays)

⭐ Puntaje Google: 4.6 / 5 Kansas es la maquinaria gastronómica más perfecta de la avenida. Ubicado estratégicamente al frente del Complejo Thays, su barra es el epicentro social de la zona.





El veredicto: Los usuarios premian la consistencia. No importa si es martes o sábado, el American Martini sale helado y las Ribs salen tiernas. Es el refugio seguro donde el servicio americano justifica el ticket.

4. Le Pain Quotidien (Complejo Thays)

⭐ Puntaje Google: 4.5 / 5 El "Chill" del Thays. Uuna opción que, aunque famosa por sus brunchs, tiene una vida nocturna muy activa en Leloir.





Por qué está acá: Su terraza en el Thays es una de las más lindas para una cena ligera, ensaladas y vino orgánico. Es la alternativa perfecta para quienes quieren disfrutar de la arquitectura del lugar en un ambiente relajado y silencioso.

5. Negroni (Complejo Solaria)

⭐ Puntaje Google: 4.3 / 5 El Mejor Ambiente Nocturno. Si Kansas es el rey del día y la cena, Negroni es el dueño de la noche. Ha escalado posiciones gracias a una propuesta que combina bistró con bar.





La experiencia: Es el lugar "sexy" del ranking. Luces bajas, DJ sets en vivo y una coctelería italiana impecable. Los usuarios destacan que, a diferencia de otros bares de moda, aquí la comida (especialmente el sushi y las milanesas) está a la altura de los tragos.

6. Carne (Complejo Solaria)

⭐ Puntaje Google: 4.3 / 5 Lujo Simple. La hamburguesería creada por Mauro Colagreco (el chef argentino con 3 estrellas Michelin) se mantiene en el podio por la pureza de su producto.





El veredicto: Aquí no hay show ni luces de neón excesivas. Gana por la calidad técnica: pan casero, carne de pastura, vegetales orgánicos y cerveza artesanal seleccionada. Es el favorito de los puristas.

7. Temple Bar (Complejo Thays)

⭐ Puntaje Google: 4.3 / 5 La Cervecería del Thays. La marca de cerveza artesanal supo leer el barrio: se instaló en el complejo más lujoso con un local que incluye un patio espectacular.





El veredicto: Es la puerta de entrada a la noche de Leloir para el público joven. Ofrece la informalidad de una cervecería pero con la seguridad y estética del Hilton.

8. Malcriado - Entre Fuegos y Vinos (Plaza Leloir)

⭐ Puntaje Google: 4.2 / 5 El Refugio del Vino. En una avenida dominada por la coctelería, Malcriado resiste como el bastión de la uva y el quebracho. Es la opción predilecta del público +35 que busca charlar sin gritar.





El hit: Sus máquinas dispensadoras de vino por copa (Self-Service) son las estrellas de las reseñas, junto con sus cortes de carne a las brasas.

9. Bruce Grill Station (Plaza Leloir)

⭐ Puntaje Google: 4.2 / 5 El Coloso Popular. Es imposible ignorar a Bruce. Con su estética de Lejano Oeste industrial, es el local que más gente mueve por noche.





La balanza: Mantiene un puntaje muy sólido para su masividad. Los usuarios aman la abundancia de las porciones, aunque las demoras en hora pico suelen ser el único "pero" en las críticas. Ideal para grupos grandes.

10. Taco Box (Plaza Leloir)

⭐ Puntaje Google: 4.0 / 5 Espíritu Tex-Mex. Cierra el sector de Plaza Leloir con una propuesta descontracturada. Es el lugar para cortar la semana con Margaritas, nachos y tacos.





Vibe: Divertido y ruidoso en el buen sentido. Muy valorado para cumpleaños informales y previas con amigos.