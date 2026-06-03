El intendente participó de una jornada en conmemoración del #NiUnaMenos

Pablo Descalzo estuvo presente en la 11° edición de la Jornada Intercolegial “El Arte Repara”, realizada en el marco del Día de la No Violencia en los Noviazgos y la conmemoración de los once años del primer #NiUnaMenos.



La jornada propone un espacio de reflexión sobre las violencias por motivos de género, visibilizar las problemáticas referidas a noviazgos violentos y generar conciencia sobre los diferentes tipos de violencias, brindando herramientas para prevenir estas situaciones y fomentar vínculos más sanos.



En este encuentro, que se realiza cada 3 de junio, participaron 18 escuelas de gestión pública y privada, y los chicos y chicas del programa Envión. Los y las estudiantes presentaron proyectos artísticos, resultado del trabajo y la investigación realizada en clases, bajo la consigna #TransformARTE. Las producciones incluyeron obras, canciones y danzas en vivo y cortos audiovisuales.



El intendente remarcó: “Hablar de la no violencia en los vínculos es un paso fundamental para construir relaciones libres, sanas y respetuosas”. Además afirmó que Ituzaingó es una ciudad pionera en diseño y la implementación de políticas públicas de género: “Llevamos años trabajando muy duro para que ´Ni una menos´ no sea solamente una consigna, sino que esté respaldada por un Estado que se ocupa”.

En la misma línea, la directora del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias, Carolina Meert, destacó: “Trabajamos no solamente en la atención, sino también en la promoción y prevención para reflexionar y visibilizar las violencias por razones de género y cómo construir vínculos”.



