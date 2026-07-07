¡El K-Pop invade Ituzaingó! Magia, música y acción para estas vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno ya están entre nosotros y, como siempre, el oeste del Gran Buenos Aires se enciende con propuestas inigualables. Esta vez, los reflectores apuntan directamente al corazón de nuestra ciudad: el emblemático Teatro Gran Ituzaingó, que se prepara para recibir una de las apuestas más innovadoras y vibrantes de la temporada.





El fenómeno global de la música surcoreana aterriza en nuestro distrito con un giro fantástico y lleno de aventura. Hablamos de "Poder K-Pop: Guerreras y Demonios", el show más esperado del año que promete hacer vibrar las butacas de nuestro histórico teatro con un despliegue sin precedentes.





Este evento no es un simple recital; es un espectáculo musical interactivo pensado para el disfrute de toda la familia. La trama nos sumerge en la fascinante vida de tres jóvenes y talentosas cantantes de K-Pop que, lejos de ser simples estrellas de la música, ocultan un secreto extraordinario: llevan una doble vida como guerreras mágicas. Su misión es tan épica como suena: deben defender al mundo y, por supuesto, proteger a sus fieles fans.

Pero toda gran historia necesita grandes villanos. En la vereda de enfrente se encuentran los Saja Boys (también conocidos como Jinu), una boyband rival que esconde las más oscuras intenciones. Estos antagonistas no son simples competidores en los ránkings musicales; en realidad, son demonios encubiertos que buscan robar la energía y las almas del público asistente.El público no será un simple espectador, sino una parte vital para ayudar a nuestras heroínas a derrotar a los temibles Saja Boys. Es una oportunidad perfecta para que los más chicos descarguen energía y vivan la música de una manera totalmente diferente durante este receso escolar.





La cita ya está marcada en el calendario. Se desarrollará el próximo 30 de julio a las 16:30 hs en el Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55). Las entradas ya están a la venta y se pueden conseguir ingresando a tuentrada.com o de manera presencial en las boleterías del teatro.