La pasión se comparte: Hoy habrá un encuentro en Morón para alentar a la Selección

Este martes 7 a partir de las 11 de la mañana, el Municipio de Morón invita a todos los vecinos y las vecinas a compartir un momento en comunidad alentando a la Selección Argentina.





Con motivo del nuevo partido contra Egipto que se jugará a las 13 horas, el gobierno local organizó una jornada gratuita con actividades recreativas y opciones gastronómicas para todos los gustos.





El punto de encuentro será la Plaza San Martín, en donde los y las asistentes podrán disfrutar de una propuesta que busca transformar el corazón del distrito en una verdadera fiesta para que miles de vecinos y vecinas compartan la emoción y el sentimiento celeste y blanco.





La iniciativa moronense ya se había realizado anteriormente para el partido contra Austria y tuvo una gran convocatoria y respuesta por parte de los vecinos y las vecinas.

En esta ocasión, el gobierno local vuelve a apostar por la comunidad y pondrá a disposición una pantalla gigante, espacios de juego y gastronomía, momentos de sorteos y mucho más.





La invitación al evento de este martes 7 a partir de las 11 es abierta a toda la comunidad. A su vez, se convoca a los asistentes a acercarse con camisetas, banderas, gorros y todo el cotillón necesario para alentar a la Selección Argentina que buscará un nuevo triunfo mundialista.