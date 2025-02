El New York Time asegura que Javier Milei cobró 450 mil dólares por una foto

El prestigioso diario New York Time publicó hoy muy temprano que tiene pruebas que involucran a Mauricio Novelli y Javier Milei en el pedido de sobornos para reunirse y fotografiarse con el presidente.



Novelli fue el organizador del Argentina Tech Forum, en octubre pasado, donde Milei dio el discurso de cierre. Cuatro fuentes consultadas por The New York Times indicaron que Novelli les cobró a empresarios del sector 50.000 dólares por un lugar en la lista de oradores y un meet-and-greet con Milei. En la foto, asistieron 9 empresarios tecnológicos. EL NYT indica que se habría recaudado por esa foto unos 450 mil dólares

Mauricio Novelli y el presidente Milei. Noveli ingresó 9 veces a la Casa Rosada



Sin embargo, el supuesto encuentro privado con el Presidente terminó siendo una rápida foto grupal. Dos de los involucrados le contaron al diario que para tener más tiempo con Milei les dijeron que el precio sería de 500 mil dólares.



El artículo cita a Charles Hoskinson, fundador de la plataforma cripto Cardano, el primero en decir públicamente que le habían pedido plata para acceder a Milei. Citan de él la siguiente frase: “Decían: ‘Oye, ya sabes, danos algo y podremos conseguirte una reunión’”. Otra fuente del sector “dijo que Novelli ofreció una reunión con el Presidente si la persona firmaba un contrato de 500.000 dólares por vagos ‘servicios de consultoría’, según una copia del documento vista por The Times”.



El diario sostiene haber oído un audio de Hayden Davis -que también asistió al Tech Forum- en el que el creador de $LIBRA se arroga tener control sobre Milei y su entorno para hacer negocios.



Todo, desde los tuits de Milei hasta básicamente todas las cosas de Milei que se presentan de frente, aparecer en actividades, etcétera; tengo control sobre muchas de esas palancas. Pero tiene un costo”, dijo Davis en un mensaje de audio a un empresario obtenido por el diario estadounidense. Habla de que “estaría en los millones de dólares”. LA NACION ya había publicado hace una semana mensajes de texto en los que Davis decía cosas parecidas sobre su influencia en la actividad pública de Milei.



Otro empresario citado por la publicación dijo que “Davis hizo una oferta aún más descarada por escrito: ofrecería una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de aproximadamente 90 millones de dólares en criptomonedas durante 27 meses”. The Times sostiene que vio la propuesta. Y añade que “no hay evidencias de que Milei estuviera al tanto de las propuestas”.



El escándalo $LIBRA estalló el 14 de febrero cuando Milei publicó un tuit en su cuenta de X en el que presentaba un proyecto para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos” a través de un criptoactivo llamado $LIBRA. La cotización subió por las nubes y al poco tiempo se desplomó: hubo decenas de miles de perdedores y un grupo reducido de billeteras que se quedaron con ganancias del orden de los 100 millones de dólares. Milei borró el tuit cinco horas después y alegó que “no se había interiorizado en los pormenores del proyecto”.