El Señor de los Anillos en formato anime: Conocé las primeras imágenes de la película

Luego de mucha espera, finalmente salieron a la luz las primeras imágenes de “El señor de los anillos: The War of the Rohirrim”, la adaptación de la historia de J. R. R. Tolkien en formato película de anime.





Bajo la dirección de Kenji Kamiyama y producción de Philippa Boyens, el film contará la historia de Helm “Mano de Hierro”, el rey de Rohan y tendrá personajes entrañables que han sido recuperados especialmente para brindarles en la película el tratamiento que se merecen.





Según adelantaron sus creadores, el anime de “El señor de los anillos: The War of the Rohirrim” se estrenará en diciembre de este año y ya se espera que se convierta en un gran éxito que reúna a los fanáticos y fanáticas de la saga y la animación japonesa.





En una entrevista con Entertainment Weekly, la productora del film se mostró especialmente emocionada por unificar el trabajo de Tolkien con el mundo del anime: "Cuando sugirieron animé, ahí es cuando mi cerebro empezó realmente a maquinar. La película está muy basada en los personajes y en contenido de su propio mundo. Habla de ciertas cosas que funcionan muy bien con la manera japonesa de narrar”, aseguró Boyens.





Un anime que expande los horizontes

Los creadores de la adaptación animada de “El señor de los anillos: The War of the Rohirrim” confirmaron que ahondarán en la historia original en su trabajo audiovisual, especialmente con Hèra, un personaje femenino con mucha fuerza y de vital importancia para el desarrollo de la trama.

La heroína de la nueva adaptación animada de El señor de los anillos será la hija de Helm “Mano de Hierro”, Rey de Rohan.

"Teníamos a personajes masculinos y, luego, a esta joven mujer, la hija de Helm, que no tenía demasiada atención. Podíamos sentir el peso de ser la hija no nombrada, así que nos preguntábamos quién era y cómo vivía. Eso me resultó muy interesante", explicó Boyens.