El Tren Sarmiento funcionará entre Once y Merlo durante este fin de semana

Los usuarios del Tren Sarmiento deberán tener en cuenta modificaciones en el servicio durante el próximo fin de semana. Debido a obras de señalamiento, el ramal Once-Moreno funcionará de manera limitada entre las estaciones Once y Merlo desde las 10:00hs del sábado 6 hasta las 20:00hs del domingo 7 de junio.



La medida responde a la continuidad de los trabajos de instalación de nuevos circuitos de vía en el tramo comprendido entre Merlo y Paso del Rey. Esta es una intervención que comenzó el fin de semana pasado y que forma parte del proceso de modernización de la infraestructura ferroviaria.





Según informaron desde Trenes Argentinos, el objetivo de estas tareas es mejorar los niveles de seguridad operacional del sistema mediante la renovación de equipamiento. "Gracias a esta obra enmarcada en el Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, estamos renovando la infraestructura con más de 45 años de antigüedad, pasando de un sistema electromecánico a uno digital", señalaron desde el organismo.



Durante la ejecución de los trabajos, los trenes circularán únicamente entre Once y Merlo, por lo que los pasajeros que habitualmente utilizan las estaciones ubicadas entre Paso del Rey y Moreno deberán prever alternativas de viaje. Desde la empresa indicaron además que, una vez finalizadas las tareas, el servicio retomará su funcionamiento habitual desde el lunes 8 de junio.



Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar tanto en el sitio oficial como en la APP de Trenes Argentinos.