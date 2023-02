“Ella y su gato”: El animador Makoto Shinkai pasa del anime a la literatura

Si te emocionaste con las películas de anime “Your name” (2016) o “El tiempo contigo” (2019), seguramente te van a gustar las historias que relata la novela “Ella y su gato”. ¿Qué tienen en común estas obras? Todas ellas fueron ideadas por Makoto Shinkai.

El director de animación oriundo de Nagano, Japón, se animó a pasar del anime a la literatura con una novela co-creada con el escritor Naruki Nagakawa, que aborda las vidas de cuatro mujeres y sus respectivos gatos. Primero, de forma aislada y escindida, para luego convertirse en todo un mismo relato que entrelaza a sus protagonistas.

Pero “Ella y su gato” no siempre fue una novela. La obra literaria significa la novelización de uno de los primeros trabajos audiovisuales de Shinkai, quien realizó el cortometraje titulado originalmente “Kanojo to kanojo no neko” en 1999 mientras trabajaba en una empresa de videojuegos. Actualmente, desde el 2021, la versión literaria es posible de conseguirse en español gracias a la editorial Duomo.

“No podemos recordarlo todo, solo retenemos lo verdaderamente importante”

Las historias de vida que aborda la novela “Ella y su gato” de Makoto Shinkai y Naruki Nagakawa tienen en sus tramas la sencillez de aquellas “pequeñas grandes cosas de la vida”, como la fascinación por el mundo, el arte, las relaciones humanas y sus afectos.

En sus primeras páginas, nos relata la vida de Miyu, una mujer que vive sola en una gran ciudad hasta que, en un día lluvioso de primavera, encuentra un gato pequeño en una caja de cartón y termina por adoptarlo.

Así, ella y Chobi, el nombre con el que bautizó al felino, emprenden la aventura de ir saliendo del cascarón de a poco, encontrándose con los desafíos del mundo exterior, ese que han estado evitando por un buen tiempo. En esa aventura, van apareciendo el resto de las mujeres cuyas vidas han de entrelazarse con las suyas, como Reina, una artista visual que ha de enfrentarse sola al mundo; o Aoi, una joven que vive atormentada por la muerte de su mejor amiga.

Además de las mujeres de la historia, están sus respectivos gatos. Así como Chobi está con Miyu, la pequeña Mimi se pasea en el departamento de Reina para hacerle compañía y Cookie se encarga de no dejar sola a Aoi, demostrándonos en pocas páginas el amor incondicional y el vínculo que se forja entre humanxs y animales.

De las pantallas al manga y del manga a la novela

La obra audiovisual original de Makoto Shinkai de fines de los noventa no contó solamente con su posterior adaptación al mundo literario. “Ella y su gato” también tuvo su versión en formato manga e incluso se realizó una serie de anime, con ligeras variaciones.

Originalmente, el cortometraje “Kanojo to kanojo no neko” de Shinkai significó el primer trabajo del animador en solitario. En él, el director japonés se desempeñó como guionista, dibujante, colorista, programador 3D, fotógrafo, editor e incluso puso voz a Chobi, quien declaraba sus sentimientos por la humana que lo había salvado de la calle.

Al año siguiente, Makoto Shinkai ganó el premio DoGa CG Animation Contest gracias a su cortometraje gatuno, lo que le permitió abrirse paso en la industria y comenzar a trabajar en otros proyectos que posibilitaron ampliar su trayectoria. Sin embargo, a pesar de sus muy reconocidos trabajos (como el ya mencionado Your Name), el animador siempre ha vuelto a su primera obra, con la intención de continuar perfeccionándola.

El cortometraje realizado por Makoto Shinkai en 1999 contó con su adaptación a manga.

En el 2016 la historia de “Ella y su gato” fue adaptada a un manga con guion del propio Shinkai y dibujo de Tsubasa Yamaguchi. El manga se publicó en la revista Afternoon de la editorial Kodansha, hasta finalizar en un solo tomo único, que desarrollaba el corto original y añadía nueva información sobre la vida de Miyu.

Posteriormente, en ese mismo año, se emitió una adaptación del trabajo de Makoto Shinkai en versión anime, titulada “Kanojo to Kanojo no Neko: Everything Flows”. El anime contaba con cuatro episodios y con un guion ligeramente diferente a la historia original. En esta versión, la protagonista convivía con su gato llamado Deku desde su infancia, permitiendo que el animal pudiera ver a su humana crecer y convertirse en mujer.

La adaptación de “Ella y su gato” a formato miniserie fue producida por el estudio LIDEN FILMS para Lantis y contó con Kazuya Sakamoto como director, Tetsuro Satomi como productor ejecutivo y el escritor Naruki Nagakawa a cargo del guion. Por otra parte, Shintaro Asanunma y Kana Hanazawa pusieron voz a los roles principales de la humana y su mascota.

La historia de “Ella y su gato” fue convertida una miniserie de anime por el estudio Liden Films.

Más allá de la versión que se elija, las historias que relata “Ella y su gato” logran cautivar los corazones de quienes se acercan a ellas. Ya sea en versión manga, anime o novela, el trabajo de Makoto Shinkai refleja la belleza del mundo como solo Shinkai podría hacerlo, con una combinación de melancolía y amor genuino que nos recuerda el encanto que aún existe en lo cotidiano.